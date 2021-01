Fotógrafo toma una imagen excepcional de tres gatos monteses sentados en un tronco con su dron

Tomar un gran foto requiere de mucha habilidad técnica, previsión e intuición, ¡pero también necesitas mucha suerte! Después de todo, es difícil planear estar en el lugar y momento adecuado. Sin embargo, un buen fotógrafo sabe reconocer las señales de que una buena foto está por ocurrir. Mike Mayou tuvo un momento así mientras volaba su dron sobre el río St. Louis en Minnesota. Ahí, Mayou vio a un trío de linces sentados en un tronco cerca del agua helada e inmortalizó el momento con una foto irrepetible. La increíble imagen captura a los tres gatos mirando directamente a la cámara con expresiones curiosas que nos recuerdan a las de los mininos que muchos de nosotros tenemos en casa.

Mayou no buscaba nada en particular cuando comenzó su “aventura fotográfica” ese día; simplemente esperaba encontrar un buen lugar para ver el atardecer. “Al final el sol no apareció, así que estaba a punto de irme después de explorar la zona alrededor del río, pero por casualidad vi algo cruzando el hielo”, le cuenta a My Modern Met. “Después de volar un dron para investigar, ¡descubrí que había tres gatos monteses aventurándose juntos! Fue una experiencia impresionante, y decidí encender mi cámara mientras estaba cerca de ellos”. Pasó unos minutos cerca de los animales y luego se fue para no molestarlos más.

Esta imagen espontánea no habría sido posible sin su dron. “Es bastante raro que los humanos vean gatos monteses en la naturaleza, pero el dron, que es lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de mi mano, me permitió capturar estos animales de una manera única”, dice Mayou. ¿Pero lo haría de nuevo? “Después de investigar la ética de la fotografía de vida silvestre con drones, me di cuenta de que tal vez me acerqué demasiado a los gatos monteses”, admite, “y pensándolo bien, no me habría acercado tanto como lo hice. Si el comportamiento del animal cambia, el dron está demasiado cerca”.

El fotógrafo Mike Mayou usó un dron para capturar a tres gatos monteses sentados cerca del río St- Louis en Minnesota.

Este es un video de los gatos monteses de ese día:

My Modern Met obtuvo permiso de Mike Mayou para reproducir estas imágenes.

