Artista del maquillaje usa pintura para transformar su cuerpo en comida deliciosa

Un meme fue lo que inspiró a la artista de maquillaje Mimi Choi a pintar hipnóticas obras maestras sobre su piel. Al igual que muchos de nosotros, Choi había visto el challenge de “¿piernas o salchichas? que ha estado dando vueltas por internet desde hace años (por si no lo conoces, se trata de decidir si está viendo una foto de dos salchichas o de los muslos de alguien).”Desperté un día, miré mis piernas dobladas y pensé que parecían salchichas”, le dice Choi a My Modern Met, “¡así que decidí pintarlas!”

Usando una variedad de productos de maquillaje como si fueran pinturas convencionales, Choi creó un perro caliente increíblemente realista en sus piernas. La artista aplicó sombreado al bollo e pintó zigzags de kétchup y mostaza en la parte superior. El resultado luce como un hot dog realista que podrías disfrutar en una parrillada. Con una impresionante cantidad de detalles, podrías pensar que le tomó todo el día hacerlo, pero Choi llamó al proyecto “una divertida sesión de pintura corta” que solo tomó dos horas y media en total.

El hot dog en su pierna no es el único alimento que Choi ha pintado sobre su cuerpo. Desde sushi hasta fruta y papas fritas de McDonald's, esta artista es capaz de recrear convincentemente todo tipo de comida sobre la piel. Sigue leyendo para ver más de sus impresionantes ilusiones ópticas y no olvides seguirla en Instagram no perderte ninguna de sus creaciones.

La artista de maquillaje Mimi Choi transforma su cuerpo en comida a través de ingeniosas ilusiones ópticas.

Choi nos ofrece una mirada al proceso de pintar su cuerpo.

