Mujer de 101 años adopta al gato más viejo del refugio y ahora son mejores amigos

Los gatos suelen vivir hasta los 16 años, pero un adorable gato en un refugio llamado Gus que va en contra de las estadísticas. Gus tiene 19 años, está sano y acaba de empezar un nuevo capítulo en su vida. Hace un mes, el minino fue llevado a la Sociedad Protectora de Animales del condado de Catawba (HSCC, por sus siglas en inglés) en Carolina del Norte porque su dueño ya no podía cuidar de él debido a compromisos de trabajo. El refugio probablemente pensó que Gus pasaría el resto de sus días con ellos; sin embargo, el longevo gato acabó encontrando a su compañera ideal en Penny, una mujer de 101 años.

La familia de Penny estaba buscando a un gato mayor para que le hiciera compañía. “La familia nos contactó porque querían adoptar a un gato mayor para su madre”, explicó Jane Bower, la directora ejecutiva de HSCC. “Su gato había fallecido hace poco, y aunque le habían dado un gato de peluche, no estaba contenta porque no ronroneaba”.

Teniendo en cuenta la edad de Gus y de Penny, el refugio de animales dudó en llevar a cabo la adopción al principio. Sin embargo, una vez que los miembros de la familia de Penny confirmaron que se harían cargo del gato en nombre de su madre, no había razón para no intentarlo y la adopción se concretó rápidamente. No había razón para preocuparse: Gus se adaptó inmediatamente y “comía como un caballo”. Bower incluso describió a los dos ancianos como una “pareja hecha en el cielo”.

“Estamos más que felices con esta hermosa adopción”, escribió HSCC en Facebook. “Nuestro bisMIAUbuelo de 19 años (133 en años humanos) ahora está en los brazos de su nueva mamá, quien tiene nada más y nada menos que 101 años”. El equipo agregó: “¡Felicidades, Gus-Gus! Te deseamos todo lo mejor para lo que viene, y esperamos que veas muchas ardillas y compartas tu amor y ronroneos”.

La conmovedora historia de Gus y Penny demuestra que nunca se es demasiado viejo para hacer un nuevo amigo.

Este es Gus, un gato de 19 años. Era el gato más viejo del refugio hasta que fue adoptado por una mujer de 101 años llamada Penny.

Ahora, Gus pasa sus días observando ardillas y acurrucándose junto a Penny.

Sociedad Protectora de Animales del condado de Catawba: Sitio web | Facebook | Instagram

h/t: [Newsweek]

Todas las imágenes vía la Sociedad Protectora de Animales del condado de Catawba.

Artículos relacionados:

Fotógrafo encuentra una cápsula del tiempo con fotos de gatos de 120 años de antigüedad

Gatos presumen sus garritas para mostrar su adorable potencial asesino

Este hombre ha pasado 10 años cuidando a los gatos abandonados en la zona nuclear de Fukushima

Futura mamá acoge a una gata embarazada y las dos dan a luz al mismo tiempo