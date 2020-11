Este muñeco de ‘Baby Yoda’ puede caminar contigo y jugar a las escondidas

The Child, mejor conocido como “Baby Yoda”, es quizás el personaje de ciencia ficción más tierno de todos los tiempos. La pequeña criatura de la serie The Mandalorian, parte del universo de Star Wars y disponible en Disney+, apareció por primera vez en nuestras pantallas en noviembre de 2019. Ahora, un año después, los fans de este personaje finalmente pueden tener su propio Baby Yoda animado. Mattel recientemente lanzó un muñeco de peluche motorizado de The Child que se mueve igual que este dulce personaje de Star Wars.

Este muñeco de Baby Yoda mide 30 centímetros de alto e incluye un joystick con una correa para la muñeca, lo que te permite controlar sus movimientos. Esta adorable figura puede moverse en cualquier dirección, dar vueltas, mover sus orejas, voltear la cabeza y mover sus brazos arriba y abajo. ¡Incluso puede jugar a las escondidas contigo! Si presionas el botón azul en el control remoto, The Child te dará 10 segundos para esconderte, y después empezará a buscarte. Si presionas el botón amarillo y mantienes tu mano cerca de tu cintura, Baby Yoda te seguirá a donde quiera que vayas.

The Child está vestido con un abrigo de yute con ribetes de piel sintética, y también lleva un dije de un cráneo de Mythosaurio, como el que le dio Din Djarin al final de la primera temporada. Si crees que Baby Yoda no podía ser más tierno, este muñeco también hace ruidos y balbucea.

Echa un vistazo al muñeco The Child “Real Moves” a continuación, y preordena en el tuyo en el sitio weh de shopDisney.

Mattel acaba de anunciar un muñeco de Baby Yoda que puede caminar contigo y jugar a las escondidas.

Los usuarios pueden controlar los movimientos del muñeco con este joystick con una correa para la muñeca.

¡Incluso puede mover sus orejas y girar la cabeza!

