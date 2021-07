Una campaña de recaudación de fondos salva el museo de Studio Ghibli en cuestión de horas

Seas fan del anime o no, seguro has visto al menos una película de Studio Ghibli. Este estudio de animación japonesa se ha convertido en una institución muy querida, tanto en Japón como alrededor del mundo, desde su fundación en 1985. Y si te has enamorado de sus películas, ya debes saber sobre el Museo de Studio Ghibli, ubicado a las afueras de Tokio en Mitaka, Japón. De hecho, es posible que tengas entre tus planes visitarlo o ya hayas hecho el esfuerzo de ir. Este pequeño museo recibe a visitantes durante todo el año, pero como otros museos e instituciones culturales, fue obligado a cerrar sus puertas por la pandemia de COVID-19.

Sin visitantes desde finales de febrero hasta julio de 2020 y nuevamente desde finales de abril hasta principios de junio de 2021, el Museo Ghibli perdió una gran cantidad de sus ingresos. Aunque la ciudad de Mitaka le otorgó una subvención en marzo, no fue suficiente para financiar todo el mantenimiento y conservación que necesita el museo, lo que puso a esta amada joya cultural en peligro de cerrar para siempre. Sin embargo, gracias a una campaña de recaudación de fondos iniciada por la ciudad y una gran cantidad de donaciones hechas por fans dedicados, el museo podrá mantenerse a flote y nuevamente dar la bienvenida a los fanáticos de Ghibli.

Iniciada el viernes pasado, la campaña superó su objetivo de 10 millones de yenes (alrededor de 90,000 dólares) en menos de 24 horas, a pesar de que el sitio de la campaña solo estaba disponible para residentes de Japón. La campaña cierra el 31 de enero, por lo que quedan 195 días para donar. Hasta ahora, se han recaudado casi 24 millones de yenes (alrededor de 218,000 dólares) de parte de más de 3,000 donantes. El museo seguirá aceptando donaciones (que piden que sean de al menos 5,000 yenes o 45 dólares) hasta que finalice la campaña. Con suerte, el dinero recaudado garantizará que el Museo Ghibli pueda continuar recibiendo a los fans durante muchos años.

El museo de Studio Ghibli en Mitaka, Japón, estuvo a punto de cerrar para siempre debido a la pandemia de COVID-19.

Sin embargo, gracias a una campaña de recaudación de fondos, ¡ya han recibido más de 200,000 dólares para ayudar a salvar el museo!

