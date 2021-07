Apoya a la creatividad y obtén un 15% de descuento en todos nuestros productos creativos

El equipo de My Modern Met trabaja arduamente para crear contenido fresco sobre las artes y la cultura de una forma inspiradora y divertida todos los días. También hemos creado una plataforma en la que los artistas pueden ofrecer sus productos y darle un impulso a sus carreras. A lo largo de los años, hemos presentado innumerables productos creativos que se han vuelto virales, como las hermosas mascadas de aves de Shovava y el rompecabezas de 1,000 colores de Clemens Habicht. Ahora, puedes recibir un descuento exclusivo de 15% en productos creativos como estos como miembro de My Modern Met.

Nuestros lectores a menudo nos preguntaban dónde podían comprar las cosas sobre las que escribimos en My Modern Met. Con esto en mente, y con el deseo de apoyar a los creadores de todo el mundo, fundamos My Modern Met Store a finales de 2017. Nuestra tienda cuidadosamente curada es el lugar perfecto para encontrar una selección de regalos creativos, ingeniosos y divertidos para ti y tus personas favoritas.

Constantemente agregamos nuevas cosas a nuestra selección de productos creativos, y tú puedes ayudar a que My Modern Met continúe difundiendo la creatividad y la inspiración en línea. Hazte miembro de My Modern Met y apoya nuestra labor independiente, así como nuestra misión de ofrecer contenido artístico y cultural innovador todos los días.

Recibirás un descuento exclusivo del 15% en todas tus compras de My Modern Met Store cuando te conviertas en miembro. Las membresías tienen un precio desde 10 dólares al mes y hay descuentos para estudiantes y educadores. ¡Únete hoy! Tu artista interior te lo agradecerá.

Hazte miembro de My Modern Met no solo para apoyar la creatividad y la inspiración en línea; ¡también recibirás beneficios exclusivos!

Ser miembro de My Modern Met tiene sus ventajas. Esto es lo que obtendrás al suscribirte:

Una experiencia de lectura libre de anuncios Newsletter mensual exclusivo para miembros 15% de descuento en tus compras en My Modern Met Store E-book (en inglés): Guide to Over 100 Art, Design, and Photography Resources My Modern Met Foundation donará al menos 1% de las cuotas de membresía a la comunidad artística



