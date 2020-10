Dos mujeres ganan el Premio Nobel de Química por primera vez en la historia

En un gran logro para las mujeres en la ciencia, las científicas Emmanuelle Charpentier y Jennifer Doudna acaban de recibir el Premio Nobel de Química. Ambas mujeres fueron galardonadas por su trabajo en el desarrollo de un método para la edición del genoma y compartirán el premio de 10 millones de coronas suecas (1.1 millones de dólares). Además, su victoria las convierte en la sexta y séptima mujer en llevarse a casa este prestigioso premio.

Concedido por primera vez en 1919, esta es la primera vez en la historia que dos mujeres ganan el Premio Nobel de Química al mismo tiempo. Charpentier y Doudna unieron sus fuerzas para crear una forma fácil que permite a los investigadores modificar los genes de las células para entender mejor su funcionamiento interno. Este solía ser un proceso que consumía mucho tiempo hasta que las tijeras genéticas CRISPR/Cas9 redujeron el tiempo drásticamente. Ahora, solo toma unas pocas semanas hacer las modificaciones necesarias.

“Hay un enorme poder en esta herramienta genética, que nos afecta a todos. No solo ha revolucionado la ciencia básica, sino que también ha dado lugar a cultivos novedosos y dará lugar a nuevos tratamientos médicos innovadores”, dice Claes Gustafsson, presidente del Comité del Premio Nobel de Química.

Charpentier se topó con algo interesante al estudiar el Streptococcus pyogenes, una bacteria que causa serias infecciones en los humanos. Durante su investigación, se encontró con una molécula previamente desconocida llamada tracrRNA. Sus estudios mostraron que esta molécula forma parte del sistema inmunológico de la bacteria, CRISPR/Cas, que trabaja cortando el ADN de los virus.

Después de publicar su estudio en 2011, Charpentier comenzó a colaborar con Doudna. Como bioquímica experimentada, Doudna puso sobre la mesa sus vastos conocimientos sobre el ARN, y juntas pudieron recrear las tijeras de la bacteria en un tubo de ensayo. Y no solo eso: también simplificaron los componentes moleculares de las tijeras para hacerlas más fáciles de usar y demostraron que podían ser reprogramadas. Esto significaba que las tijeras podían ser fácilmente dirigidas para cortar el ADN en un lugar específico.

Su descubrimiento en 2012 ha dado lugar a avances en muchos estudios científicos, incluido el desarrollo de cultivos resistentes al moho y a la sequía, así como a la puesta en marcha de nuevos ensayos clínicos relacionados con el cáncer. Su revolucionario descubrimiento, y su reconocimiento por el comité del Nobel, es solo otro paso adelante para las mujeres que trabajan en la ciencia.

Su victoria será sin duda una fuente de inspiración para las mujeres y niñas de todo el mundo. “Mi deseo es que esto envíe un mensaje positivo a las jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia, y que les muestre que las mujeres en la ciencia también pueden tener un impacto a través de la investigación que están realizando”, declaró Charpentier.

