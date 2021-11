Hermosas y reveladoras fotos de los icebergs cambiantes de Ilulissat [Entrevista]

En 2003, el fotógrafo alemán Olaf Otto Becker viajó al fiordo helado de Ilulissat en Groenlandia. Ubicado a 240 kilómetros al norte del círculo polar ártico, el paisaje conmovió tanto a Becker que lo llevó a tomar un nuevo camino en su carrera artística. Desde entonces, el fotógrafo ha hecho más de una docena de viajes a la zona para capturar su belleza, pero también sus cambios.

El resultado es una serie de proyectos a largo plazo que rinden homenaje al increíble paisaje de Groenlandia, a la vez que dan a conocer los grandes cambios que se están produciendo en él. Como aventurero que es, Becker está dispuesto a arriesgarlo todo para conseguir la foto perfecta y, como tal, ha amasado un impresionante portafolio de imágenes.

En muchas fotografías, los icebergs aparecen estar aislados en el agua. Estos fragmentos se reflejan en el mar, mientras el brillo azul helado de la nieve cambia de color con la luz. Los icebergs son capturados casi como si Becker estuviera haciendo un retrato. Sentados ahí, flotando en el agua, cada uno tiene su propia personalidad. Al mismo tiempo, Becker no ignora el amplio paisaje de la zona. Algunas fotografías dan una gran sensación de escala, ya que el agua fluye a través del hielo, creando estelas de color azul claro a su paso.

Pudimos hablar con Becker acerca del importante trabajo que está realizando y preguntarle qué hace que Ilulissat sea una inspiración para él como fotógrafo. Lee la entrevista exclusiva de My Modern Met a continuación.

¿Qué fue lo que más te impactó del fiordo helado de Ilulissat la primera vez que lo viste?

En 2003, me paré por primera vez con mi cámara de gran formato de 8 x 10 pulgadas al borde del fiordo helado de Ilulissat a las dos de la mañana. Al final del fiordo, enormes icebergs habían encallado. Cientos de icebergs sobresalían de un mar de hielo roto que se extendía hasta el borde del glaciar a 40 kilómetros de distancia. El fiordo estaba tan lleno de hielo que se podría haber caminado por él para llegar al otro lado. El sol de medianoche pintaba el hielo de color rosa, morado, azul, verde y amarillo. Continuamente se oían sonidos parecidos a cañonazos que se producían al romperse los icebergs. Las gaviotas llenaban el cielo sobre esta escena de hielo con sus brillantes cantos. A veces su canto sonaba como una risa alegre.

Me encontraba ante a este enorme escenario con miles de artistas y una increíble escenografía, y yo era el único espectador. Qué momento.

¿Qué te llevó a dedicar tu carrera a documentar el cambio climático?

Como fotógrafo, uno suele volver a lugares en los que ya haya conseguido una fotografía increíble. Así que volví a visitar un glaciar en Islandia y me sorprendió este nuevo encuentro. La lengua glaciar había retrocedido considerablemente en pocos años. Quise saber cuál era la causa de este rápido cambio y escuché hablar por primera vez del calentamiento global provocado por el hombre. En aquella época no se hablaba mucho de este tema. Sin embargo, enseguida me quedó claro que estábamos ante un cambio importante para toda la humanidad. Por primera vez en la historia, el hombre está cambiando el clima porque sus acciones están revirtiendo procesos en la historia de la tierra.

Los carbonos fósiles se han acumulado durante miles de millones de años. Estos carbones han sido eliminados del ambiente durante este periodo de tiempo infinitamente largo. Ahora el hombre está devolviendo estas sustancias fósiles al ciclo climático activo, y esto tiene consecuencias dramáticas para nuestro hábitat. Me interesan las huellas que los humanos dejamos en esta tierra con nuestras acciones. El calentamiento global es uno de los problemas más importantes de nuestro tiempo.

Has pasado por experiencias muy intensas (incluyendo ser golpeado por un iceberg) a la hora de conseguir estas imágenes. ¿Qué es lo que te motiva?

Veo mi propia existencia como un gran regalo. Se me ha concedido una pequeña ventana de tiempo en esta tierra y ahora puedo crear una imagen de nuestro mundo con mis propios sentidos. Tengo mucha curiosidad y ansias de aprender. Mi curiosidad a menudo supera mi miedo al peligro. Aunque he superado muchas situaciones muy peligrosas, también soy una persona precavida. En todos los proyectos, el fracaso siempre tiene en cuenta en la planeación.

Si la posibilidad de fracasar también es parte de un proyecto, entonces también estás preparado para eso. Sin algo de suerte no estaría donde estoy ahora. Sin embargo, todo el mundo solo puede contar con una cierta cantidad de suerte. Ahora me he vuelto mucho más prudente. Mis proyectos actuales dan cada vez menos espacio a las aventuras difíciles de calcular.

En los más de 15 años que llevas documentando los cambios medioambientales en Groenlandia, ¿qué es lo que más te llama la atención?

No cabe duda de que cada año hace más calor de forma perceptible. Sin embargo, en los últimos ocho años, se ha vuelto muy popular viajar a Ilulissat para “observar” el calentamiento global. En verano, numerosos cruceros anclan frente a Ilulissat. Científicos, políticos y turistas de todo el mundo vienen a Ilulissat como si el calentamiento global solo ocurriera y fuera visible aquí. Sin embargo, el calentamiento global está ocurriendo en todas partes.

¿Cómo esperas que tu trabajo influya en nuestra forma de ver el paisaje?

Yo solo invito a la reflexión. El calentamiento global no se puede fotografiar. Cuando muestro fotos de flujos de agua en el hielo, eso en sí mismo no es nada inusual. Todos los veranos el hielo se derrite. Los icebergs tampoco son nada inusual. Existen desde hace miles de años. Sin embargo, si consideramos el calentamiento global provocado por el hombre, todas estas imágenes adquieren un nuevo significado. Las imágenes se convierten en símbolos de un cambio de nuestro hábitat que nosotros mismos hemos provocado. Y de repente, detrás de toda la belleza, hay miedo.

Esto es ambivalente y espero que nos haga reflexionar.

¿Qué mensaje esperas que la gente se lleve de tus imágenes?

El mundo en el que vivimos sigue siendo maravilloso, y lo demuestro con mis fotos. El mundo puede funcionar sin el hombre, como lo hizo miles de millones de años antes de nosotros. Pero si queremos mantenernos lugar aquí, tenemos que recordar que la naturaleza nos ha creado.

Olaf Otto Becker: Sitio web | Facebook

My Modern Met obtuvo permiso de Olaf Otto Becker para reproducir estas imágenes.