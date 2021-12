Estudiante crea una organización para combatir la pobreza menstrual y ya tiene más de 1,000 voluntarios

A veces damos por sentado los recursos que satisfacen nuestras necesidades básicas, como el acceso a alimentos, agua potable e incluso productos de higiene. Sin embargo, para algunas personas, esas cosas no son tan fáciles de conseguir. Ella Lambert, una estudiante de 21 años del Reino Unido, quería marcar la diferencia de alguna manera, por lo que pensó en una forma de ayudar a las mujeres con acceso limitado a productos de cuidado menstrual. Lo que comenzó como un pequeño proyecto, inspirado por su propia experiencia con fuertes dolores menstruales, ahora ha dado paso a una organización sin fines de lucro con más de 1,000 voluntarios alrededor del mundo. La iniciativa de Lambert, The Pachamama Project (“El proyecto Pachamama”), busca acabar con la pobreza menstrual al fabricar toallas reutilizables distribuirlas entre campamentos de refugiados de Europa y Oriente Medio.

“Siempre he tenido problemas con el dolor menstrual; es un dolor menstrual absolutamente atroz que suele provocar que falte a la escuela y cancele planes en el último minuto”, relata Lambert. “Así que, aunque he tenido mucha suerte y nunca he tenido que experimentar la pobreza menstrual como tal, sé lo que es tener que perderme cosas y citas realmente importantes debido a mi periodo”.

Lambert aprendió a coser viendo videos de YouTube en 2020, durante el confinamiento. Conforme las restricciones se extendieron y la obligaron a cancelar sus planes de hacer trabajo voluntario en el extranjero en campos de refugiados, decidió ejercitar su nueva habilidad haciendo toallas femeninas reutilizables. “Me pareció una forma realmente fácil de combatir la pobreza menstrual y asegurar de que la gente no tuviera que lidiar con eso porque tenían los productos que necesitaban que durarían”, explica.

Aunque todo comenzó solo con Lambert, su madre y una amiga de la universidad cosiendo las “Pacha Pads” o “Pacha Toallas” en la mesa de su cocina, ahora cuenta con la ayuda de voluntarios en el Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y Estados Unidos. Todas estas personas ayudan a hacer las toallas reutilizables estampadas a partir de materiales donados. La joven emprendedora decidió nombrar a este proyecto en honor a la Pachamama, la diosa inca de la fertilidad, venerada y celebrada por los pueblos indígenas de los Andes. Su “imagen cálida y carismática de hermandad” parecía encajar perfectamente con el proyecto y su misión, y ahora la influencia de su trabajo voluntario se puede sentir en todo el mundo.

Como parte de su trabajo voluntario, Lambert también visitó recientemente un campo de refugiados en Lesbos, Grecia, para ayudar con la distribución de las toallas reutilizables y facilitar otra parte de la misión del proyecto. Su objetivo: enseñar a las mujeres refugiadas locales a hacer Pacha Pads para poder venderlos a diferentes ONG y así obtener ganancias, a la vez que entregan sus piezas a otros refugiados. Esto permite que esas mujeres generen ingresos al mismo tiempo que ayudan a reducir la pobreza menstrual en sus propias comunidades.

“Intento recordar que tal vez no puedas salvar al mundo entero, pero puedes darle a una persona la capacidad de sentirse empoderada”, explica Lambert. “La pobreza menstrual está en todas partes, pero el estigma está arraigado en nosotros. Creo que es una forma divertida y creativa de normalizarlo y sentirnos más cómodos con el tema”.

Para conocer más sobre The Pachamama Project y cómo puedes poner tu granito de arena, visita su sitio web.

