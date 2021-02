Este estudio de cerámica sin fines de lucro capacita a personas que estuvieron en prisión [Entrevista]

Las artes de verdad tienen el poder de cambiar vidas. La importancia de esta idea es bien conocida por Molly Larkey, una artista de Los Ángeles que fundó una organización sin fines de lucro llamada People’s Pottery Project. Tras colaborar con organizaciones como Californians United for a Responsible Budget (Californianos Unidos por un Presupuesto Responsable) y la California Coalition for Women Prisoners (Coalición de Mujeres Prisioneras de California), Larkey se sintió inspirada a usar sus habilidades artísticas para apoyar a quienes salían del sistema penitenciario y buscaban retomar una vida normal. Este esfuerzo de reinserción social fue lanzado en en 2019 como “una iniciativa impulsada por artistas cuya misión es empoderar a las mujeres, las personas trans y no binarias que han estado encarceladas, y a sus comunidades a través de las artes”.

Desde su creación, hace solo un par de años, People’s Pottery Project (conocido cariñosamente como PPP) ha tenido grandes logros y ha mejorado la vida de muchas personas. Al dar clases de cerámica al público y vender cuencos y platos de cerámica hechos a mano, pueden ofrecer empleo y apoyo a personas que estuvieron encarceladas, dándoles la oportunidad de construir una vida mejor y permanecer fuera del sistema penitenciario.

Tuvimos la oportunidad de hablar con Molly sobre sus experiencias con PPP y su impacto. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met.

¿Cómo empezó People’s Pottery Project?

Estaba produciendo obras de arte sobre estructuras utópicas, con base en la creencia central de que es posible reemplazar los sistemas sociales y económicos basados ​​en el castigo, el racismo, la misoginia, la homofobia, etc. con sistemas que son mutuamente beneficiosos y curativos. También me convertí en voluntaria en diferentes organizaciones, aprendiendo de movimientos de justicia social como Occupy Wall Street, Standing Rock y la soberanía indígena, Black Lives Matter, la liberación queer y el movimiento abolicionista. Para mí, la creatividad es una necesidad humana esencial, por lo que siempre he buscado formas de usar mi acceso al espacio creativo y a la comunidad como una forma de contribuir a estos movimientos en los que comenzaba a involucrarme.

¿Qué te llevó a centrar tus esfuerzos particularmente en ayudar a mujeres, personas trans y no binarias que habían estado encarceladas?

Mi primer paso en esta dirección fue coorganizar una subasta de arte benéfica para CURB (Californianos Unidos por un Presupuesto Responsable) en 2016 y CCWP (Coalición de Mujeres Prisioneras de California) en 2018. En 2017, me convertí en miembro de CCWP, que me encaminó en el trabajo de ayuda mutua, aunque no conocía ese término en ese momento. La historia de CCWP es que fue fundada en 1995 por mujeres, personas trans y no binarias en California como respuesta a la negligencia médica y las posteriores muertes por negligencia que estaban ocurriendo en las prisiones. Como la misión de CCWP se basa en la ayuda mutua, apoyando a las personas en sus necesidades inmediatas como un método para abordar las opresiones sistémicas, aprendí que es esencial centrar las necesidades de la comunidad afectada en primer lugar. Al asistir a reuniones mensuales, escribir cartas a las juntas de libertad condicional y a los funcionarios locales, y participar en campañas—como #DROPLWOP, #METOOBEHINDBARS y #SURVIVEDANDPUNISHED—fui testigo de los traumas y el abandono que estaban experimentando las personas encarceladas.

¿Cómo ha crecido y evolucionado el PPP desde su creación?

Gran parte del trabajo del CCWP es lograr que las personas sean liberadas de prisión mediante el apoyo de la junta de conmutación y libertad condicional y la reforma legislativa. A medida que las personas comenzaron a ser liberadas gracias a estos esfuerzos, también comencé a presenciar los desafíos y obstáculos insuperables que enfrentan las personas cuando salen de prisión. Como parte del CCWP, una de las cosas que podía hacer como artista y propietaria de un negocio era escribir cartas de empleo a las personas que se presentaban ante la junta de libertad condicional. En 2017, escribí una carta ofreciéndole a Ilka Perkins un trabajo como mi asistente tras su liberación. Cuando fue liberada en 2020 y finalmente nos conocimos, supe que sería una colaboradora increíble y estaba encantada de que quisiera trabajar para mí.

En este punto, ya había comenzado a ofrecer clases gratuitas para mujeres, personas trans y no binarias formalmente encarceladas después de que se corriera la voz. Muchas personas que asistieron a esas primeras clases estaban luchando contra la falta de vivienda. Por lo tanto, se hizo evidente de inmediato que las personas que venían a clase necesitaban que se les pagara por su tiempo: no solo por el valor de su contribución creativa a una organización que comenzaba a tomar forma, sino como una forma de poner dinero en sus bolsillos. El grupo también comenzó a buscar y compartir pistas sobre viviendas y trabajos, y a elaborar estrategias sobre cómo acceder a los recursos que podrían estar disponibles pero son difíciles de navegar. Entonces, aunque nos reuníamos para hacer arte, también estábamos encontrando informalmente formas de ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades básicas.

(continúa) Cuando Ilka comenzó a trabajar para mí como asistente de artista, también comenzó a asistir a las clases de cerámica con su esposa Domonique. Esto es lo que realmente hizo que el proyecto se concretara. Ambas son tan creativas, inteligentes y talentosas, y estaban entusiasmadas con la idea de construir PPP conmigo. Querían devolver algo a su comunidad incluso mientras trabajaban para reconstruir sus propias vidas. Es importante destacar que tenían más estabilidad que muchas otras personas que venían a clases porque tenían una familia con la que vivían (los padres de Ilka) y no estaban luchando por satisfacer sus necesidades básicas de la misma manera que muchas personas lo están cuando salen de la cárcel.

Eso fue en enero de 2020. En marzo, tuvimos que hacer una pausa debido a la pandemia. Comenzamos de nuevo en mayo solo con Ilka, Domonique y su vecina y amiga Susan Bustamante, a quien también conocía de CCWP. Susan es una de las líderes del movimiento, y es una portavoz de las campañas #DROPLWOP y #SURVIVEDANDPUNISHED. Su historia es tan poderosa. Fue víctima de violencia doméstica y fue sentenciada de por vida sin posibilidad de libertad condicional; su sentencia fue conmutada en 2018. Con las cuatro, pudimos perfeccionar nuestros primeros diseños de cerámica y lanzar nuestro sitio web en agosto.

¿Buscas sumar nuevos miembros al colectivo constantemente, o es algo que sucede de manera más orgánica?

Nuestro principal objetivo es estabilizar nuestros ingresos para que podamos seguir con nuestro trabajo y agregar más miembros a nuestro grupo. Tuvimos un gran apoyo en diciembre, ya que la gente empezó a conocernos y a comprar nuestra cerámica. Ahora buscamos recaudar dinero a través de subvenciones (tenemos el estatus de organización sin fines de lucro a través de un patrocinio fiscal) mientras ampliamos los artículos que ofrecemos, además de diseñar empaques que puedan llevar un mensaje sobre los problemas que afectan a esta comunidad. Antes de poner pausa por la pandemia, teníamos clases de ocho personas una vez por semana, pero actualmente están en pausa. Una vez que la pandemia termine, estaré emocionada de comenzar a impartir clases nuevamente y tener más trabajo remunerado para los nuevos miembros, además de ofrecer clases y uso de estudio a artistas locales y familias.

Actualmente empleamos a tres personas a tiempo completo y dos personas de medio tiempo. Lauren Fuller es la otra persona de tiempo completo; llegó hace un par de meses. En un correo electrónico para los miembros del CCWP, avisaron que estaba siendo liberada y necesitaba apoyo, así que la invité a asistir a una clase. La contraté poco después de conocernos, a pesar de que todavía no estábamos ganando dinero, porque simplemente tiene una energía increíble y hermosa, y se sentía como un componente necesario para lo que estamos tratando de construir. Para bien o para mal, utilizo mis instintos para contratar personas. Nunca pregunto por qué las personas fueron encarceladas, aunque nadie aquí tiene secretos sobre su pasado y todos están abiertos a discutir y compartir sus historias. De hecho, espero que el proyecto sea una plataforma para que nuestros miembros cuenten sus historias: cada una es muy importante y conmovedora.

¿Cuál crees que sea el impacto que ha tenido PPP en la comunidad que te rodea, y cuáles esperas que sean los siguientes pasos?

Espero que PPP inspire a otros artistas a involucrarse en el trabajo de ayuda mutua. Existe una necesidad real de habilidades creativas, pero lo más importante, y no puedo enfatizar esto lo suficiente, es involucrarse con una comunidad por mucho tiempo. Animo a las personas, no solo a los artistas, a encontrar organizaciones existentes y a ser voluntarios. Las personas más afectadas por las opresiones sistémicas como el sistema penitenciario ya han sentado las bases, y serán las que sepan qué es lo que más se necesita. Antes de involucrarme con CCWP, fui a varias organizaciones y descubrí que mis habilidades no eran necesarias o deseadas, así que seguí buscando un lugar donde realmente podría entablar una conexión. Cuando encontré CCWP, me convertí en parte de una comunidad de personas tan asombrosa que fue, y es, un placer hacer el trabajo. Me devuelve más de lo que doy.

También es importante adaptarse continuamente a los comentarios. Aprendo constantemente, pero me mantiene con los pies en la tierra. Soy una principiante literalmente en todos los aspectos de este trabajo.

¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros?

Hablando por todas nosotras en PPP, los objetos que hacemos son asequibles porque creemos que el arte puede y debe ser accesible. Hacer piezas de cerámica hermosas, funcionales y asequibles llena todos los aspectos de nuestra misión: compartir nuestra belleza y creatividad, emplear a tantas personas que estuvieron en la cárcel como podamos en un trabajo creativo significativo y hacer que nuestra cerámica sea accesible para todos.

Tenemos la esperanza de que nuestro arte también funcione como defensa, para que las personas aprendan más sobre los problemas que nos afectan a nosotros y a nuestros seres queridos que aún están encarcelados. Así que queremos que el arte sea hermoso, llegue a mucha gente y, con suerte, despierte un mayor interés en los sistemas más grandes de los que venimos y que esperamos cambiar.

My Modern Met obtuvo permiso de People's Pottery Project para reproducir estas imágenes.

