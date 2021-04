View this post on Instagram A post shared by Crusoe the Dachshund (@crusoe_dachshund)

Durante seis días, un enorme buque de 400 metros de largo llamado Ever Given estuvo atorado en el canal de Suez, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. La embarcación, operada por Evergreen Marine Corp., se atascó de forma diagonal a lo ancho de la vía fluvial debido a una tormenta de arena, lo que provocó que el tráfico se acumulara y que otras embarcaciones fueran desviadas. Afortunadamente, después de un plan que involucró remolcadores y dragado, el barco fue liberado el 29 de marzo de 2021. No obstante, la embarcación podría seguir atorada si no hubiera sido por la “ayuda” de dos cachorros que estaban cerca: los salchicha miniatura Crusoe y Oakley.

Los perros salchicha tienen una reputación de ser valientes y persistentes, pero Crusoe y Oakley estaban particularmente determinados a ayudar. Los dos cachorros fueron grabados cavando frenéticamente en la arena con sus patitas mientras trataban de “liberar”el Ever Given. Incluso portaban cascos y chalecos de seguridad tamaño cachorro. Su trabajo estuvo completo cuando el barco fue desencallado y pudo continuar su viaje.

“A los medios de comunicación no les gusta darnos crédito, pero en realidad fueron dos perros salchicha que trabajaron duro los que abrieron paso en el Canal de Suez y liberaron al portacontenedores Evergreen para que continuara su camino”, dice el humano de Crusoe. “¡Afortunadamente, esos cachorros se ganaron algunos premios bien merecidos por sus excelentes habilidades de excavación! ¡Buen trabajo, cachorros!”.

Mira algunos videos de Crusoe y Oakley en acción a continuación, y sigue sus travesuras diarias en Instagram y YouTube.

Los perros salchicha miniatura Crusoe y Oakley usaron sus habilidades de excavación para “liberar” el enorme barco encallado en el canal de Suez.

Todas las imágenes vía Crusoe the Dachshund.

