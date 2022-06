Descubren la planta más grande del mundo en el mar de Australia

Puede que el pasto marino no parezca especial, pero un tipo de alga ha recibido una designación excepcional: la planta más grande que se conoce en el mundo. Como se anunció en Proceedings of the Royal Society B, un equipo de investigadores se topó con una pradera marina de 4,500 años de antigüedad frente a la costa de Australia. Este campo de Posidonia australis es, en realidad, toda una planta que creció a partir de una sola semilla.

Posidonia australis, o hierba bola de fibra, es un tipo de alga común en la costa de Australia. Los investigadores especializados en flora marina salieron a tomar muestras de diferentes áreas en Shark's Bay, a unos 800 kilómetros al norte de Perth. Tenían la esperanza de estudiar las diferentes plantas de la región, pero en cambio, sus pruebas genéticas arrojaron un hallazgo sorprendente. “El resultado nos dejó boquiabiertos: todo era una sola planta”, escribieron los autores. De hecho, todas sus muestras eran clones que portaban los genomas completos de la planta madre.

Estos clones se multiplicaron a 34.7 centímetros durante aproximadamente 4,500 años a partir de una sola semilla. Esto es similar a cómo crece el pasto en la tierra. “Parece ser muy resistente, experimenta una amplia gama de temperaturas y salinidades, además de condiciones extremas de luz alta, que en conjunto serían muy estresantes para la mayoría de las plantas”, dijo a la BBC la Dra. Elizabeth Sinclair, una de las investigadoras. A pesar de las adversidades, ahora cubre 200 kilómetros cuadrados de la bahía con un magnífico pasto submarino. El equipo de investigadores se está preparando para realizar más pruebas para aprender más sobre esta planta extremadamente especial.

Un equipo de investigadores se topó con una pradera marina de 4,500 años de antigüedad frente a la costa de Australia. Es la planta más grande que se conoce en el mundo.

View this post on Instagram A post shared by BBC News (@bbcnews)

El equipo de investigadores se está preparando para realizar más pruebas para aprender más sobre esta planta sin igual, la más grande del mundo.

h/t: [BBC, Smithsonian Magazine]

Artículos relacionados:

Sir David Attenborough gana un importante premio por su larga trayectoria en la conservación

Hombre recoge basura en los parques de su localidad por más de 1,000 días seguidos

Ingenieros desarrollan una enzima que puede descomponer plástico en cuestión de horas