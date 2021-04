‘Polaroid Go’, la cámara instantánea de bolsillo que imprime fotos de 5 centímetros

Si siempre has querido tener una cámara instantánea pero has dudado en comprarla por su gran tamaño, este próximo lanzamiento podría ser ideal para ti. Te presentamos Polaroid Go: “el nuevo y más pequeño miembro de la familia Polaroid”. El tamaño de esta cámara instantánea “portátil y que se puede llevar a cualquier parte” es tres cuartos el de las cámaras Polaroid tradicionales. Es perfecta para llevarla a donde sea, ya que permite capturar pequeñas instantáneas con solo pulsar un botón. Cada foto se imprimirá al instante en una película de 5.5 centímetros y cabrá cómodamente en tu bolsillo.

Polaroid Go mide 10.5 cm x 8.39 cm x 6.15 cm y pesa solo 242 gramos. A pesar de su diminuto tamaño, esta bonita cámara cuenta con todas las funciones que necesitas. Al igual que los modelos de cámara instantánea más grandes de Polaroid, Go cuenta con un sencillo botón de disparo en la parte trasera, un contador que permite saber cuántas fotos quedan y un flash incorporado. Sin embargo, también tiene sus propias características, como un autodisparador, la opción de crear exposiciones dobles y un espejo para que puedas tomar selfies.

La Polaroid Go no estará disponible oficialmente hasta el 27 de abril, pero ya puedes adquirirla en preventa por 119.99 dólares. El set incluye la cámara, un cable de carga USB, una correa para el cuello, una guía de inicio y un paquete doble de película Go Color con 16 fotos.

Echa un vistazo a la Polaroid Go a continuación y conoce sobre ella en el sitio web de Polaroid.

Esta es la Polaroid Go: el nuevo y más pequeño miembro de la familia Polaroid”.

La cámara imprime fotos de 5 centímetros que son lo suficientemente pequeñas como para guardarlas en tu bolsillo.

Polaroid: Sitio web | Instagram | Twitter | YouTube

h/t: [Fstoppers]

Todas las imágenes vía Polaroid.

