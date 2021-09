Los duques de Cambridge promueven la conservación de mariposas con una tierna foto de la princesa Charlotte

View this post on Instagram

Con sus brillantes colores y bonitos patrones, las mariposas son sin duda una de las criaturas más bellas del planeta. Sin embargo, estos insectos alados no existen únicamente para ser admirados. Como polinizadores y animales de la cadena alimentaria, las mariposas, polillas y otros invertebrados son una parte integral de nuestro ecosistema. En un intento de promover la conservación de las mariposas, el duque y la duquesa de Cambridge compartieron recientemente una foto de su hija de 6 años, la princesa Charlotte, participando en Big Butterfly Count (o “gran recuento de mariposas”).

Big Butterfly Count es una iniciativa que se lleva a cabo en todo el Reino Unido y que anima al público a contar y registrar las mariposas que encuentran en su entorno local. La encuesta ciudadana ayuda a los científicos a evaluar la salud del medio ambiente y a proteger el futuro de las diferentes especies de mariposas. La foto publicada por Kate Middleton y el príncipe Guillermo en Instagram muestra a la adorable princesa Charlotte sosteniendo una mariposa almirante roja cerca de su casa en Norfolk. El duque y la duquesa también compartieron imágenes de mariposas pavo real posadas en una flor buddleja, también conocida como el “arbusto de las mariposas.”

Una organización sin ánimo de lucro llamada Butterfly Conservation es la fuerza impulsora detrás de la iniciativa Big Butterfly Count. Para ayudarles a difundir su importante mensaje, la realeza británica utilizó sus redes sociales para animar a sus seguidores a participar. Escriben: “@savebutterflies nos anima a todos a contar estas increíbles criaturas porque no solo son hermosas criaturas, sino que también son extremadamente importantes”. En otra publicación, Butterfly Conservation escribió: “¡Tus recuentos son vitales para ayudarnos a tomarle el pulso a la naturaleza!”

El 31 de agosto fue el último día para que los habitantes del Reino Unido registraran sus avistamientos de mariposas. Los resultados aún no se han revelado, pero mantente atento a la página de Instagram de Butterfly Conservation si quieres actualizaciones.

🦋 We wanted to share these beautiful Peacock and Red Admiral butterflies as part of Big #ButterflyCount initiative taking place across the UK. pic.twitter.com/rZlvshEvbK

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) August 7, 2021