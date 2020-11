10 Regalos únicos para mostrarle tu amor a tu abuela

Ella te consiente cada vez que puede, y no está mal devolver el favor—pero ¿cómo elegir el regalo perfecto para la abuela? Aunque ella diga que le gusta todo, sabemos que no quieres regalarle cualquier cosa. Afortunadamente, My Modern Met Store está aquí para facilitarte el proceso. Sin importar si tu abuela es una artesana, una entusiasta de los rompecabezas o una fashionista, seguro encontrarás algo especial que le encantará.

¿Tu abuela tiene un pasatiempo, o tal vez dos o tres? Incluso si no lo tiene, a veces un regalo DIY es justo lo que necesita para regresar a una pasión olvidada. Por ejemplo, el kit de bordado de zorro de Kiriki Press incluye todos los materiales necesarios para crear un adorable peluche. Está clasificado como de nivel 2 de dificultad, así que si tu abuela sabe cómo manejar una aguja e hilo, seguro que apreciará este proyecto. Por otro lado, si tu abuela ama la naturaleza y los rompecabezas, el rompecabezas redondo de la Tierra combina lo mejor de ambos mundos. Este desafío de 1,000 piezas presenta la imagen más nítida de la Tierra tomada hasta la fecha, por lo que ella puede disfrutar de vistas espectaculares mientras arma su rompecabezas.

Dicho esto, a veces los mejores regalos son aquellos que puedes usar día tras día. El chal exótico de Shovava es un accesorio ideal para cuando bajan las temperaturas. Hecho de 100% algodón, esta prenda de estilo bohemio mantendrá a tu abuela abrigada y con estilo durante toda la temporada de invierno.

Sigue hacia abajo para ver más ideas de regalos para tu abuela, y explora la colección completa en My Modern Met Store.

¡Sorprende a tu abuela con uno de estos regalos originales!

Taza de Bob Ross

Kit de bordado de zorro

Bolso de viaje reversible de Almendro en flor

Libro: Artists and Their Cats

Separador de bruja mala

Vela de El beso

Set de calcetines de artistas por Many Mornings

Muñeca kokeshi de Audrey Hepburn

Chal exótico

Rompecabezas redondo de la Tierra

