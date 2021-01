Descubren un rinoceronte lanudo en perfectas condiciones en el permafrost de Siberia

Parece imposible, pero un rinoceronte lanudo en excelentes condiciones fue descubierto recientemente en el permafrost derretido de Siberia. Los científicos creen que este espécimen–de una especie extinta que data de la Edad de Hielo–es el mejor conservado descubierto en la región de Yakutia, un lugar conocido por su clima excepcionalmente frío.

¿Qué podemos decir sobre el rinoceronte? Con base en un análisis inicial, parece que esta criatura—cuyo sexo aún se desconoce—tenía entre tres y cuatro años y vivió entre hace 20,000 y 50,000 años. El animal probablemente se separó de su madre y murió ahogado durante el verano.

El estar congelado permitió que el pelaje y órganos internos se preservaran de manera increíble, ofreciendo una clara imagen la apariencia del animal y cómo era su vida. Este espécimen congelado tiene un espeso pelaje color avellana, un cuerno, colmillos, parte de los intestinos e incluso cúmulos de grasa. Podremos saber más sobre esta criatura una vez que se formen los caminos de hielo y el animal pueda ser entregado a los científicos en la ciudad capital, Yakutsk, que alberga el Museo del Mamut.

Debido al cambio climático, el verano en Siberia suele abrir una fascinante cápsula del tiempo bajo tierra (este rinoceronte lanudo fue descubierto en agosto). Además, este es solo uno en la larga lista de descubrimientos sorprendentes que han tenido lugar en Yakutia. En 2014, la única cría de rinoceronte lanudo del mundo, que recibió el nombre de Sasha, fue descubierta no muy lejos de donde fue encontrado el nuevo rinoceronte.

