Así es como la gente se ríe en internet en diferentes idiomas

Cuando se trata de conversaciones en persona, la risa es universal. Puede que tú y tu interlocutor no hablen el mismo idioma, pero no tendrás problemas para entender cuando algo le haga reír. Hoy, el humor en Internet es una parte clave de nuestra comunicación con personas de todo el mundo. Quienes hablamos español, tendemos a usar onomatopeyas (“jaja”) mientras en lenguas como el inglés también se usan abreviaturas (“LOL” o “LMAO”) ¡y no nos olvidemos de los emojis! Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se ríen en línea las personas que hablan otro idioma?

El sitio web de aprendizaje Preply compiló una lista de cómo se ríe la gente en 26 idiomas. Resulta que la onomatopeya de la risa, “jaja” o “haha”, es la más común y se escribe fonéticamente usando los alfabetos respectivos de diferentes idiomas. Sin embargo, también hay otras formas abreviadas de comunicar la risa, dependiendo de dónde seas y qué idioma hables. Por ejemplo, en tailandés, puedes escribir “55555” en lugar de “Jaja”. ¿Por qué? Resulta que el número cinco se pronuncia como “jaa”, por lo que la serie de cincos es una forma de onomatopeya.

A continuación, ve más formas en que las personas se ríen en línea en diferentes idiomas.

Así es como se ríe en línea en diferentes idiomas:

Árabe

La risa se escribe “هههههههههه” en árabe estándar y se pronuncia como “jajaja”. Aunque el idioma se habla en muchas naciones del mundo, cada país tiene dialectos únicos y regionales. Sin embargo, esta forma escrita de risa es universal entre quienes hablan árabe.

Español

La risa se representa con “jajaja“, pero también tienes otras opciones. Para expresar una risa más seria o menos comprometida, los hispanohablantes usamos “jejeje“. “Jijiji” es una risa más traviesa.

Francés

El más común es “MDR“, que significa “Mort de Rire” (“muerto de risa”). Para quienes se ríen aún más, está la abreviatura “PTDR“—Pété de Rire. Péte puede significar “pedo”, pero generalmente es una versión más familiar de casser, que significa “romper”. Entonces, “PTDR” significa “roto de risa” y no necesariamente “reírme tan fuerte que me tiré un pedo”, pero aun así… es gracioso.

Griego

La risa en línea en griega tiene todo tipo de abreviaturas. “Lol” en letras griegas es “λολ“, pero lo más común es “χαχα“, que es “jaja”. Para bromas o risas sarcásticas, los hablantes de griego prefieren “χοχο“. Sin embargo, ese último es situacional; “xoxoxo” también significa “abrazos y besos” en griego. También está la risa furtiva “χεχε” (“cece”), y la risa femenina, deletreada “χιχι” (“çiçi”). La risa malvada es “μπουχαχα” (“buxaxa”). Finalmente, está el burlón “χα0χα0χα0“, que se usa cuando alguien trolea a alguien (similar a “huehuehue”, que es común en el portugués brasileño).

Indonesio

La ortografía del indonesio puede deberse a la distribución del teclado en esta región. “Wkwk“, “wkwkwk“, “wakaka” y “xixi” son populares, según se informa, porque era más fácil para los usuarios escribir “k” en lugar de “h”, lo que requiere que muevan el dedo índice lejos de su lugar en el teclado.

Inglés

En inglés, es común que la gente escriba variaciones de “haha” (por ejemplo, “hahaha” o “bahaha” o “haaaa”) como respuesta a algo divertido o “hehe” para una risita traviesa. Otras formas de risa escrita en la jerga en línea incluyen “LOL” (que significa “riendo fuerte”), “LMAO” (“partiéndome el trasero de la risa”) y “ROFL” (“rodar por el suelo de risa”).

Italiano

Para los hablantes de italiano, la onomatopeya de la risa es diferente, lo que da como resultado las grafías “ahahah” y “eheheh“, porque el idioma no tiene el fuerte sonido aspirado “ja”.

Coreano

En coreano, es común escribir la risa como ㅋㅋㅋ (“kkk”) y ㅎㅎㅎ (“hhh”). Cuando los coreanos usan el alfabeto latino en sus escritos, escriben su risa como “k-k-k-k-k-k.”

Patois jamaiquino

Como un idioma criollo basado en el inglés con influencias de África occidental, los hablantes de este idioma usan la abreviatura “DWL”, que significa “dead wild laugh” o “risa salvaje”.

Polaco

Los adolescentes polacos a veces usan la palabra “Heheszki“, que significa “patear y reír”. Sin embargo, en su mayor parte, usan más jerga inglesa como “haha.”

Tailandés

En tailandés, el número cinco se pronuncia “haa”, por lo que los hablantes de tailandés escriben su risa como “55555“. Para indicar que se están riendo mucho, agregan un signo más al final (así: “55555555+“).

Turco

Al igual que en otros idiomas, la risa en línea en turco se puede escribir como “hahaha” o al revés como “ahahah“. Otras formas menos comunes en las que se escribe la risa son “jsjsjsjs” y “weqeqwqewqew“. Otra forma interesante en que los hablantes de turco comunican la risa es presionando una serie aleatoria de teclas en su teclado para terminar con algo como esto: “dksajdksajdoşad“.

Ucraniano

En ucraniano, la risa se escribe como “axaxaxax“, pero, como en español, también existe la opción de un tono diferente: “азаза“, escrito en caracteres cirílicos, representa la risa sarcástica.

Vietnamita

“Hihihi” es el más común, pero también hay grafías para reír en diferentes emociones. Está “khà khà khà” (como el inglés “hehehe”), “hê hê” (riendo con orgullo), “hì hì” (una risa débil) o “hô hô“.

Para la lista completamente explicada de cómo reír en línea en 26 idiomas, visita Preply.

Preply: Sitio web | Facebook | Instagram

h/t: [Neatorama]

Artículos relacionados:

Una increíble escultura en Pekín dice “hola” en 101 idiomas diferentes

Descarga gratis estos inspiradores carteles de mujeres innovadoras en 8 idiomas diferentes

Estas innovadoras gafas usan IA para describir el entorno a personas ciegas en tiempo real