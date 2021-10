Fotógrafo toma una poderosa imagen del memorial a las víctimas del COVID en Washington, D.C. [Entrevista]

Más de 670,000 banderas blancas han sido colocadas a lo largo del National Mall. Este impresionante proyecto, concebido por la artista Suzanne Brennan Firstenberg, es tanto un tributo como un espacio de duelo para conmemorar a los estadounidenses que perdieron la lucha contra el COVID-19. El reconocido fotógrafo Stephen Wilkes observó la escena durante 30 horas para tomar una épica fotografía que muestra el paso del día a la noche para un artículo de National Geographic.

En una imagen, vemos el amanecer y el anochecer mientras el Monumento a Washington parece dividir el cielo. Un camino serpentea por la composición, a medida que los visitantes entran y salen del memorial. La escala de la instalación In America: Remember es tan abrumadora que incluso la foto de Wilkes apenas puede abarcarla por completo. La escala del proyecto quizás refleja la naturaleza de una pandemia que ha afectado todas nuestras vidas.

Si bien la imagen de Wilkes es el fruto de la combinación de 4,882 fotografías, también pasó tiempo en el monumento para ver de cerca a los visitantes. En estas fotografías, vemos los momentos tranquilos y reflexivos de quienes acuden a este lugar para recordar a quienes ya no están aquí.

Tuvimos la oportunidad de hablar con Wilkes sobre el significado detrás de esta fotografía tan especial y cómo ha cambiado su vida con la pandemia. A continuación, lee la entrevista exclusiva de My Modern Met y visita National Geographic para conocer más sobre el trabajo de Wilkes.

¿Cómo te enteraste de la instalación y qué te hizo querer fotografiarla?

Tuve una conversación a principios de la primavera de 2021 con mis editores de National Geographic, Kathy Moran y Whitney Johnson. Discutimos mi creación de una imagen “de día a la noche” de esta instalación de arte única y poderosa de Suzanne Brennan Firstenberg.

Al principio me conmovió mucho la idea de Suzanne de crear un monumento de tan gran escala y la forma única en que lo hizo tan personalizado. Inmediatamente sentí interés y me retó a pensar en la forma en que capturaría la historia que representa, la fotografiaría y contaría la historia que hay dentro.

¿Tuviste la oportunidad de conocer o hablar con Suzanne Brennan Firstenberg?

Conocí a Suzanne a principios de mayo de 2021 en Washington, D.C. Pudimos caminar juntos por el National Mall y, a través de esa experiencia y las conversaciones posteriores, pude obtener una comprensión más clara de su visión del proyecto. Suzanne y todo el equipo de In America nos brindaron un gran apoyo al abordar todas nuestras necesidades, lo que nos permitió acceder a un área muy específica que había determinado por nuestro explorador que era el ángulo de visión óptimo.

Me enteré de la reacción de Suzanne a la fotografía por Twitter, donde escribió: ”Estoy absolutamente impresionada por la manera increíble en la que @swilkesphoto pudo plasmar @inamericanflags. Los detalles y las cosas que capturó en esta creación son simplemente alucinantes. No tengo palabras”.

Ese fue un momento maravilloso, y sus amables palabras me conmovieron.

I am absolutely BLOWN AWAY by the amazing way in which ⁦@swilkesphoto⁩ was able to capture ⁦@inamericaflags⁩.

The details and things he captured in this creation is simply mind blowing. I am at a loss for words. https://t.co/jfkjzxwvXD

— Suzanne Brennan Firstenberg (@sbfirstenberg) September 30, 2021