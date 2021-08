Algunas relaciones creativas resisten el paso del tiempo. Por ejemplo, el vínculo entre el fotógrafo japonés Masayoshi Sukita y la estrella de rock David Bowie duró 40 años. Esta colaboración dio vida a imágenes increíbles que documentan toda la carrera de Bowie. Ahora, estas fotos, muchas nunca antes vistas, han sido publicadas en Sukita: Eternity.

El músico y el fotógrafo se conocieron cuando Bowie estaba en su fase Ziggy Stardust. Sukita, intrigado por lo que vio, llamó a la gente de Bowie y los convenció, incluso con su limitado inglés, de que le permitieran hacerle una sesión de fotos. Así, Sukita y Bowie se hicieron amigos y colaboradores para toda la vida. “Cada vez que Bowie venía a Japón, me llamaba y me decía: ‘Estoy aquí. Hagamos una sesión de fotos'. Bowie siempre amó la cultura oriental y amaba Kioto, la ciudad tradicional de Japón”, recuerda Sukita en el libro. “Desde que era joven, siempre me ha gustado la cultura occidental, y Bowie estaba muy interesado en la cultura oriental, así que ese es el vínculo o la relación que teníamos. Fue debido a la distancia entre nosotros que pudimos seguir colaborando durante 40 años”.

Su colaboración abarcó de todo, desde la famosa portada del álbum Heroes de Bowie hasta fotos de la leyenda del rock explorando las calles de Japón con ropa informal. Sukita: Eternity se enfoca bastante en su relación, pero también cubre la increíble carrera de Sukita más allá de su trabajo con Bowie. Esto incluye imágenes de otros músicos, ya sean retratos posados ​​o imágenes de conciertos. Sukita trabajó con grandes figuras, como Iggy Pop, The B-52's y muchos de los mejores músicos japoneses. Hoy, Sukita tiene 83 años, pero sigue trabajando y no parece tener planes de detenerse.

El libro también da espacio a la fotografía callejera de Sukita. “Desde que era joven, siempre quise tomar fotos que fueran testigos de lo que estaba sucediendo en el mundo”, dijo Sukita una vez. Y ciertamente, este tomo hace un excelente trabajo al mostrar cómo Sukita capturó la vida a lo largo de su prolífica carrera. Su visión artística y su técnica son inconfundibles. Al estudiar su trabajo, es fácil ver por qué es considerado uno de los mejores del mundo.

El fotógrafo japonés Masayoshi Sukita tuvo una relación creativa de 40 años con David Bowie.

Su nuevo libro, Sukita:Eternity, también incluye sus increíbles retratos de otros músicos internacionales y japoneses.

También se hace énfasis en la fotografía callejera de Sukita.

My Modern Met obtuvo permiso de ACC Art Books para reproducir estas fotografías.