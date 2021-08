Investigadores descubren la tumba de una persona no binaria de mil años de antigüedad

En 1968, un grupo de trabajadores que hacía una excavación para colocar una tubería de agua encontró la empuñadura de una espada de bronce. Esto llevó al descubrimiento de una tumba de 900 años de antigüedad en Suontaka Vesitorninmäki, Hattula, Finlandia. La tumba pertenecía una persona de la Edad del Hierro con ropa de mujer. El cuerpo y la espada confundieron a los investigadores. ¿Se trataba de una inusual mujer guerrera, o la tumba doble de una pareja? Ahora, con la ayuda del análisis de ADN, los investigadores creen que la tumba podría pertenecer a una persona no binaria que tenía un alto estatus en su comunidad escandinava de la Edad Oscura.

Analizar el ADN del cuerpo en la tumba no era una opción cuando fue descubierta, pero recientemente, un equipo de Finlandia y Alemania secuenció lo que se pudo salvar de los genes antiguos. Así, publicaron sus hallazgos en el European Journal of Archaeology. Si bien no pueden estar 100 por ciento seguros, el equipo cree firmemente que la persona tenía síndrome de Klinefelter. Las personas con síndrome de Klinefelter nacen con un cromosoma adicional. Biológicamente, los hombres tienen un cromosoma X y uno Y, el X heredado de su madre y el Y de su padre. La mayoría de las mujeres tienen dos cromosomas X, uno de cada padre. Sin embargo, pueden producirse combinaciones distintas de estas dos.

Las personas con síndrome de Klinefelter portan dos cromosomas X y un cromosoma Y. De acuerdo con el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, Esto ocurre en 1 de cada 660 hombres. A muchas personas con síndrome de Klinefelter son de sexo masculino asignado al nacer, tienen anatomía masculina y puede que ni siquiera sepan que tienen un cromosoma adicional. Sin embargo, el cromosoma X adicional puede causar algunos efectos en su salud, como niveles más bajos de testosterona, testículos no descendidos y agrandamiento de los pechos. Por esta razón, la persona en esta tumba antigua puede haber presentado características sexuales secundarias asociadas tanto con hombres como con mujeres.

“Si las características del síndrome de Klinefelter [fueran] evidentes en la persona, es posible que no se hubieran considerado estrictamente una mujer o un hombre en su comunidad de la Alta Edad Media”, dijo la candidata a doctorado en arqueología Ulla Moilanen de la Universidad de Turku. Sin embargo, las personas con síndrome de Klinefelter pueden tener cualquiera de las muchas identidades de género. Por lo tanto, no es el ADN sino los elementos del entierro los que sugieren una identidad no binaria. La ropa de mujer, combinada con las dos espadas, joyas y pieles ricas, sugieren un individuo de élite que era respetado dentro de la comunidad. Las mujeres no solían ser enterradas con armas, ni los hombres en Escandinavia suelen ser enterrados con ropa de mujer. Esto hace que el descubrimiento de un entierro no binario sea importante para comprender las nociones escandinavas de género.

De acuerdo con The Smithsonian Magazine, la persona no binaria enterrada en Suontaka no es la única evidencia de identidades de género complejas en la Escandinavia medieval. Los propios dioses masculinos adquirían cierta naturaleza femenina al realizar algunos tipos de magia. Ciertamente, las posibilidades de futuras investigaciones sobre las identidades de género escandinavas medievales a través de la literatura y la arqueología son bastante emocionantes y necesarias.

h/t: [NPR, The Smithsonian]

