Una talentosa niña de 12 años renueva y rediseña su hogar con un presupuesto mínimo

En un principio, la cuarentena por COVID-19 no fue nada fácil. Quedarse en casa suena bien en teoría, pero ¿qué puede hacer un niño para entretenerse cuando ya se le agotaron las ideas? Para una niña de 12 años llamada Bea, la solución fue darle nueva vida a su hogar en Kent, Reino Unido. Con la ayuda de su mamá, Susie Levache, quien es toda una experta del DIY, Bea transformó varias partes de su casa con un presupuesto mínimo. A lo largo de una semana, la familia gastó solo unos 125 dólares en darle un toque chic a su hogar al reutilizar objetos y usar materiales que ya tenían a la mano.

Algunas de las adiciones de Bea incluyen paneles de madera colocados en la oficina de su madre y espacios de almacenamiento mejorados. Susie le enseñó a usar herramientas como una sierra de mano, un taladro eléctrico y un cortador de azulejos, dándole a Bea la confianza para realizar sus propias tareas de bricolaje mientras ayudaba a su madre. “He estado trabajando en la renovación de nuestra casa por mi cuenta”, cuenta Susie a My Modern Met, “así que cuando tuve ayuda y Bea tomó un papel muy activo en las actualizaciones de las habitaciones, ¡fue maravilloso pasar de estar sola a ser un equipo!”.

A pesar de haberle enseñado a usar algunas herramientas eléctricas poderosas (que muchos adultos dudarían en utilizar), la lección más desafiante que Susie le ha enseñado a su hija es que no hay que tener miedo. “Lo más difícil fue hacerla creer en sí misma y hacerla entender que no había peligro y que si algo salía mal podíamos arreglarlo juntas”, dice. “Una vez superado esto, no hubo ningún trabajo o proyecto que no quisiera abordar”.

Bea ya está desarrollando su propio estilo de decoración. “Su estilo y su forma de hacer el trabajo físico es mucho más preciso y limpio que el mío”, explica Susie. “Yo soy descuidada y hago las cosas impulsivamente—ella piensa y planea porque quiere hacer las cosas bien a la primera. También empieza con un color y construye a partir de él, mientras que yo quiero ‘ver' el resultado”.

Al trabajar juntas y hacer una crónica de su proyecto en Instagram, Susie y Bea se han ganado admiradores en todo el mundo. “Hemos estado encantados con las respuestas y los mensajes que hemos recibido de lugares tan lejanos como China y Australia con fotos de los primeros proyectos de otras personas, y esperamos añadir más videos de cómo hacer cosas en nuestro Instagram en las próximas vacaciones escolares”.

Mientras estaba en casa durante la cuarentena por COVID-19, Susie Levache consiguió una ayudante para las renovaciones de su casa: su hija de 12 años, Bea.

Después de enseñar a Bea a usar algunas herramientas, la joven ayudó a redecorar su hogar.

Muchos de los proyectos utilizan materiales que tienen a mano, lo que los convierte en un DIY de bajo costo pero muy efectivo.

Susie Levache: Instagram

My Modern Met obtuvo permiso de Susie Levache para reproducir estas imágenes.

