Una mamá creativa hace objetos cotidianos de cartón para que sus hijas aprendan a usarlos

Una madre londinense ha respondido al llamado de la sostenibilidad de una manera innovadora y divertida. Sydney Piercey recicla y reutiliza el cartón que llega a sus manos para hacer réplicas de objetos cotidianos para sus hijas. Lo que empezó como unos cuantos proyectos (un pasatiempo de cuarentena) para los niños de su vecindario pronto se convirtió en algo más, ya que la pequeña hija de Piercey también se interesó por las creaciones. El amor de Piercey por la creatividad y la ingeniería se puso en marcha cuando empezó a pensar en diferentes tipos de objetos que podría construir y materiales que podría usar.

“Compramos comida para perros, cerveza, toallitas para bebés y similares a granel, y estas cajas volteadas al revés son perfectas para crear electrodomésticos”, dice Piercey a My Modern Met. Las piezas no solo le permiten hacer de la sostenibilidad una práctica diaria—algo con lo que está comprometida—sino que también le ha dado un entretenido giro a la educación de la primera infancia.

Los encantadores diseños de Piercey se basan en objetos reales de su casa, como una tostadora, una plancha, un lavavajillas, una lavadora y un tocadiscos. Los artículos están equipados con detalles encantadores como perillas giratorias, cajones extraíbles, rincones de almacenamiento y elementos deslizantes. “Uso cinta reciclable para unir todo”, explica Piercey, “y trozos de cartón o tubos vacíos de papel de baño para crear mecanismos internos para que las creaciones ‘funcionen' “.

Los proyectos no solo son un desafío creativo para Piercey, sino que también ayudan a enseñar a su hija mayor cómo usar ciertos objetos de forma correcta y segura. Para el deleite de Piercey, las réplicas también permiten a su hija imitar sus acciones en tiempo real, aprendiendo valiosas habilidades para la vida. “Me hace muy feliz producirlas, no solo porque mi hija disfruta tanto jugando y aprendiendo con mis creaciones, sino también por la satisfacción que me da. La sensación de darle a tu hija un juguete que le encanta, o que ha deseado durante mucho tiempo, se duplica con el logro de haberlo hecho yo misma”.

La obra de Piercey ilustra y enfatiza el valor de usar productos (que de otra manera se irían a un contenedor de basura) como herramientas útiles para la conciencia ambiental y la crianza de los hijos.

La artista y mamá Sydney Piercey crea increíbles réplicas de objetos reales con cartón para que sus hijas puedan jugar con ellos.

Cada una de las piezas de Piercey tiene detalles como botones y símbolos para ayudar a las niñas a familiarizarse con los aparatos y objetos de la vida real.

Las creaciones de Piercey le permiten mantenerse creativa mientras practica la sostenibilidad.

Aquí hay más ejemplos de sus proyectos:

Una cámara…

Un tostador…

Un tocadiscos…

Una plancha…

Una lavadora…

…¡y una lavavajillas con todo y platos!

My Modern Met obtuvo permiso de Sydney Piercey para reproducir estas imágenes.

