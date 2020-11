Astrofotógrafo toma increíbles fotos de la EEI transitando por el Sol y la Luna

Nuestro astrofotógrafo de patio favorito Andrew McCarthy está de regreso con más imágenes espectaculares del espacio exterior. Hace poco, McCarthy capturó a la Estación Espacial Internacional mientras pasaba frente al Sol y la Luna. Mientras que estos eventos, conocidos como tránsitos, suceden frecuentemente—los miembros de la tripulación de la ISS ven 16 amaneceres y puestas de sol cada día—son difíciles de capturar. Pero dada su extensa investigación, McCarthy fue capaz de retratar estos dos tránsitos con solo una semana de diferencia.

Estos tránsitos a menudo son visibles solo por una fracción de segundo y siguen un camino estrecho, por lo que son casi imposibles de ver sin una planificación rigurosa. McCarthy empezó por ingresar su ubicación en una aplicación que le permitía saber cuándo ocurriría un evento de tránsito cerca de él. Después de explorar la ubicación y asegurarse de que el tiempo sería favorable, configuró su equipo con antelación para que todo saliera perfecto en el gran día.

Por supuesto, fotografiar el Sol y la Luna requiere diferentes configuraciones, y cada una depende de las especificaciones del cuerpo celeste. Ambos fueron fotografiados usando dos telescopios y cámaras simultáneamente. “Con la foto del Sol, usé un telescopio solar especial así como mi SCT con un filtro de luz blanca”, dice McCarthy a My Modern Met. “El telescopio solar me da esa riqueza de texturas en la atmósfera del Sol, mientras que el SCT me da detalles más nítidos en la estación espacial. Para la toma lunar, usé una cámara monocromática de alta velocidad para capturar cientos de fotogramas por segundo en un telescopio, y una cámara a color de una sola toma en el otro, para darme una forma de añadir color a la imagen cuando está terminada”.

El enfoque artístico de cada fotografía también es diferente. Como señala McCarthy, el color del Sol es artificial y se aplica más tarde. Esto se debe a que la longitud de onda de la luz que pasa por el telescopio solar es tan estrecha que no tiene ninguna profundidad de color. McCarthy ajusta el color y el contraste en la postproducción para conseguir el objetivo artístico de la imagen. Por otro lado, la Luna es bastante fiel a la realidad, excepto por un detalle artístico. “Decidí incorporar una toma de la ‘luz de la Tierra' en la imagen para darle más profundidad, aunque el lado sombreado de la Luna no era realmente visible cuando ocurrió el tránsito. Lo hice porque sentí que ayudaba a dar a la imagen final una sensación de escala”.

El resultado de todo este esfuerzo son dos excelentes ejemplos de astrofotografía que demuestran la habilidad de McCarthy para capturar el universo. Es increíble, dado que solo empezó a tomar fotos hace unos pocos años. “Espero que la gente vea mis fotos y se dé cuenta de que el espacio es mucho más accesible para la persona promedio de lo que se piensa. Hace tres años compré mi primer telescopio, y ahora soy capaz de explorar el universo, a pesar de estar atrapado aquí en la Tierra. Absolutamente cualquiera puede hacer esto”.

El astrofotógrafo Andrew McCarthy capturó a la EEI mientras transitaba el Sol y la Luna.

My Modern Met obtuvo permiso de Andrew McCarthy para reproducir estas imágenes.