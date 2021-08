Organización en Reino Unido declara que toda la investigación hecha con sus fondos deberá ser de libre acceso

Si alguna vez has hecho investigación en línea, seguramente te has topado con artículos que están detrás de una barrera de pago. Este problema común es frustrante no solo para el público, sino también para los académicos. Afortunadamente, cada vez más publicaciones científicas publican todo o parte de su contenido como artículos de acceso abierto. En el Reino Unido, algunos artículos científicos ya son accesibles en línea, de forma gratuita. Este número aumentará pronto, ya que el Instituto de Investigación e Innovación del Reino Unido (UKRI, por sus siglas en inglés) ha declarado que toda la investigación realizada con sus fondos deberá ser de libre acceso.

Cada año, el UKRI otorga unas 8,000 millones de libras (unos 11,100 millones de dólares) a investigadores de todo el Reino Unido y del mundo. Las investigaciones realizadas con esta financiación acaban convirtiéndose en artículos, que suelen publicarse en revistas científicas. Estas revistas están dirigidas por editoriales o universidades. Abarcan desde la legendaria Nature hasta revistas más pequeñas y específicas a un campo de estudio. Antes solo se publicaban en papel, pero hoy en día suelen ofrecer suscripciones físicas y en línea, que pueden ser costosas.

En un esfuerzo por apoyar el uso del conocimiento científico como un bien público y la igualdad de acceso, el UKRI pide ahora a todos los investigadores financiados que elijan una de dos opciones. Pueden pagar por la opción “oro”, donde los autores pagan a la revista para publicar su artículo como de acceso abierto. Aunque pueda parecer contraproducente, los artículos de acceso abierto suelen citarse más, una métrica de exposición que es buena para la carrera de los investigadores. La otra opción “verde” que ofrece UKRI es que los autores pueden depositar uno de sus últimos borradores en un repositorio público un año después de la publicación en una revista.

Sin embargo, a partir de abril de 2022, ese periodo de espera dejará de aplicarse. Esto está causando cierta consternación entre las publicaciones, que afirman que el impulso del acceso abierto perjudicará los números de circulación de las revistas, especialmente de las más pequeñas. Sin embargo, otros sostienen que las versiones gratuitas atraerán más atención hacia las revistas y los artículos que albergan y que permanecen bloqueados por una barrera de pago. Lo que es innegable es que Europa está avanzando hacia una mayor publicación de libre acceso en la investigación científica. Una organización llamada cOAlition S ha estado impulsando el Plan S, un movimiento sustancial hacia el acceso abierto que recientemente aplaudió el anuncio del UKRI. Pronto, cualquier persona interesada en la ciencia podrá aprender y colaborar libremente.

El Departamento de Investigación e Innovación del Reino Unido ha decretado que toda la investigación realizada con sus fondos deberá publicarse en acceso abierto y gratuito para todos.

h/t: [Science Magazine]

