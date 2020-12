Apoya a la creatividad y conviértete en miembro de My Modern Met

My Modern Met se fundó en 2008 con la idea de crear una gran ciudad unida por la creatividad. Durante ese tiempo, hemos buscado impulsar a artistas, fotógrafos y diseñadores de todos los niveles, desde creadores emergentes hasta aquellos con una larga trayectoria.

Nuestra plataforma es un lugar para que el trabajo de estos creadores pueda brillar y donde personas de todo el mundo puedan apreciar sus voces y su visión. Además de artistas, hemos expandido nuestro contenido para compartir contigo historias inspiradoras y las maravillas que el mundo natural tiene para ofrecer. Al hacerlo, hemos descubierto que la imaginación y el ingenio humano hacen del mundo un lugar mejor. Hay mucho que admirar—y agradecer—y estamos comprometidos a compartirlo contigo.

Aquí es donde entras tú. Tú puedes jugar un papel fundamental para que en My Modern Met podamos seguir con nuestra misión de difundir la creatividad y la inspiración en línea. Hazte miembro de My Modern Met y ayúdanos en nuestra labor independiente, así como nuestra misión de ofrecer contenido artístico y cultural innovador todos los días.

Somos un equipo pequeño con recursos limitados, y nuestro programa de membresías nos ayudará a financiar los crecientes costos del sitio mientras seguimos desarrollando nuevos y emocionantes proyectos. Nos gusta ser ambiciosos y ver hacia el futuro, así que tenemos muchos proyectos nuevos en mente. Hace poco lanzamos uno; puede que ya hayas escuchado algunos episodios de nuestro nuevo pódcast, Top Artist, donde hablamos con algunos de los mejores creadores de hoy.

Proyectos como el pódcast son solo el comienzo. Estamos planeando crear aún más contenido accesible y de calidad—esto incluye recursos creativos gratuitos y clases en línea que te ayudarán a adquirir nuevas habilidades.

El precio de la membresía empieza en solo 10 dólares al mes, y hay descuentos disponibles para estudiantes y educadores. Así que ¿te unes a nuestra lucha en favor de las artes?

La membresía de My Modern Met tiene varios beneficios. Esto es lo que obtendrás al unirte:

Experiencia de lectura libre de anuncios

Newsletter exclusivo para miembros

15% de descuento en My Modern Met Store

E-book exclusivo: Guide to Over 100 Art, Design, and Photography Resources

My Modern Met Foundation donará al menos 1% de las cuotas de membresía a la comunidad artística

A lo largo de los años, hemos tenido el placer de trabajar con talentosos artistas y fotógrafos. Esto es lo que tienen que decir sobre My Modern Met.

Zaria Forman

“My Modern Met escribió sobre mi trabajo antes de que tuviera el reconocimiento que tengo ahora. Lo recuerdo bien porque estaba viajando por las Maldivas en ese momento, mientras trabajaba en una nueva serie de dibujos para representar la isla en el punto más bajo del mundo.

“Me di cuenta de que estaba recibiendo una cantidad inusual de solicitudes de amistad en Facebook, y en mi bandeja de entrada había mensajes de todo el mundo.

“Cuando supe que había sido a través de My Modern Met, me puse en contacto con ellos para agradecerles. Han sido muy amables y atentos desde entonces, siempre felices y ansiosos por compartir nuevos trabajos y promover mis exhibiciones, ¡y estoy extremadamente agradecida por ellos!”.

Kristy Mitchell

“My Modern Met fue de los primeros en notar mi trabajo cuando comencé mi serie Wonderland en 2009. Con el paso del tiempo, a medida que avanzaba el proyecto, continuaron publicando artículos sobre las fotografías a la vez que se hacían más y más populares.

“Finalmente, en 2015, una vez que completé la serie y la primera edición del libro se agotó, MMM compartió el video que hicimos sobre su creación.

“Nada podría haberme preparado para la reacción que generó. De repente me sentí abrumada por las miles de solicitudes para comprar el libro que recibí de todo el mundo cuando su artículo se volvió viral y fue visto más de 5 millones de veces.

“Como resultado, eso nos dio la confianza de publicar una segunda edición del libro para satisfacer la enorme lista de espera que habíamos acumulado; la respuesta fue realmente asombrosa. Estoy eternamente agradecida con MMM por su apoyo y por creer en lo que hago; sin duda han ayudado a mi carrera y se han convertido en amigos valiosos”.

Omar Z. Robles

“Estoy muy agradecido con My Modern Met por el apoyo que han mostrado a mi trabajo.

“Siempre me conmueve cómo nos ayudan a contar nuestras historias, llevándolas a un público más amplio. En lugar de solo compartir algo de mi blog, encuentran una forma de hacerlo personal y relevante para sus lectores. Casi siempre me sorprenden las pequeñas gemas que encuentran, lo que a su vez me ayuda a redescubrir mi propio trabajo.

“Como artista, es invaluable tener el apoyo de una plataforma que entiende y hace un curaduría de contenido tan hábil y respetuosa como lo hace My Modern Met”.

