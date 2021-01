Estas impactantes imágenes ponen los reflectores sobre la “invisibilidad de la pobreza”

Solo porque no puedas verlo, no quiere decir que no esté ahí. Esto es lo que evoca la campaña lanzada en 2008 por UNICEF China para crear conciencia sobre la “invisibilidad de la pobreza” que afecta a los niños en China. En una serie de fotografías impactantes, algunos niños fueron pintados con los mismos colores de la escena que los rodea, mimetizándose con el paisaje urbano.

La más popular de estas fotografías muestra a un niño sentado en unas escaleras, pintado de forma tan meticulosa uno tendría que mirar dos veces para apreciar realmente lo que están viendo. Incluso pueden tropezar con él o pasar de largo sin notar su presencia, si no fuera por el letrero a su lado que dice “No me ignores” en grandes caracteres chinos. Impreso debajo, en letras más pequeñas, hay un mensaje sobre la difícil situación de más de 1.5 millones de niños desfavorecidos en China.

Gracias a estas fotografías, UNICEF pudo recaudar el equivalente a aproximadamente 30,000 dólares para ayudar a los niños más vulnerables en solo cinco días. Aunque la campaña fue lanzada hace casi 13 años, estas imágenes han comenzado a circular el internet otra vez y siguen tocando los corazones de miles de personas. Tal vez sea el estado actual del mundo lo que nos hace tan conscientes del dolor y el sufrimiento que normalmente son pasados por alto, o tal vez sea simplemente la intriga visual que despiertan estas imágenes.

Sea cual sea el caso, estas impactantes imágenes y el mensaje detrás de ellas nos recuerdan que debemos tener compasión y empatía por quienes sufren a nuestro alrededor y que debemos ayudarlos en lugar de mirar hacia otro lado.

Estas impactantes imágenes ponen los reflectores sobre la situación de “invisibilidad” de los niños pobres en China.

UNICEF China: Sitio web

Artículos relacionados:

Escocia combate la “pobreza menstrual”: ofrecerá toallas y tampones de forma gratuita

Pequeña de 8 años escribe libros para inspirar a otros niños a leer

Este niño de 12 años es un prodigio del crochet y usa su talento para cambiar el mundo