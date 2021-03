Esculturas líricas de mujeres cuentan historias a través de su lenguaje corporal y su gran melena

La artista francesa Valérie Hadida crea expresivas esculturas que representan historias de mujeres. Las piezas son retratos en bronce de mujeres adolescentes y de mediana edad sentadas en diversas posiciones y rostros expresivos, con un lenguaje corporal y peinados a juego. Algunas parecen pensativas, mientras que otras parecen estar en paz. Las diferencias demuestran que no hay dos historias iguales, y, al igual que sus superficies amasadas, las figuras tienen marcas que han conseguido en su camino.

Las mujeres en la vida de Hadida son una importante influencia en su trabajo. “Madres, hijas, hermanas, novias, amigas del alma, protectoras”, dice Hadida a My Modern Met, “mujeres de todas las generaciones, que me inspiran constantemente”.

Aunque cada una de las piezas de Hadida está fundida en bronce con una pátina verde, todas comienzan como esculturas de arcilla; esto explica las gráciles curvas y la apariencia suavizada a mano que tiene cada figura. “Al empezar una nueva pieza en arcilla, me gusta canalizar mi energía en las grandes líneas”, explica, “encontrar la forma y el contorno de la silueta, contrastando volúmenes”. Es aquí donde su espíritu creativo se deja llevar. “El barro es mi elemento. Tallar la piedra o la madera no es lo mío: hay demasiada anticipación en la concepción. Me encanta dejarme fluir libremente en el proceso creativo. ¡Libre!”.

Hadida está representada por Galry en París. Puedes ver sus obras a la venta en Artsy y ponte en contacto con Galry si deseas comprar una. Mientras tanto, sigue hacia abajo para ver sus exquisitas esculturas.

Valérie Hadida: Galry | Artsy

