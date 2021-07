Richard Branson se lanza al espacio exterior en el primer viaje espacial comercial

A principios de la década de 2000, el turismo espacial estaba en boca de todos. Por ello, los multimillonarios Jeff Bezos y Sir Richard Branson crearon empresas especializadas para llevar a la gente ordinaria al espacio exterior. Y ahora, después de 17 años, Virgin Galactic de Branson ha enviado por fin una tripulación (que incluía a su fundador) al espacio exterior. El viaje de hora y media les llevó al borde del espacio exterior y cumplió el sueño de toda una vida del magnate británico.

La mañana del 11 de julio, la SpaceShipTwo Unity despegó desde Nuevo México transportando a los pilotos Dave Mackay y Michael Masucci, a Branson y a tres empleados de Virgin Galactic: Beth Moses, Colin Bennett y Sirisha Bandla. El avión alado tiene un único motor cohete que se puso en marcha después de ser llevado a una altura de 15,240 metros. A continuación, el motor del cohete se encendió durante unos 60 segundos y alcanzó una altitud de 86 kilómetros antes de planear de vuelta a la Tierra. Desde sus asientos, la tripulación pudo contemplar increíbles vistas panorámicas de nuestro planeta.

Fue un momento emocionante para toda la tripulación, que ha dedicado casi dos décadas a este momento. Como recompensa, incluso pudieron experimentar unos momentos de ingravidez antes de volver a caer en la atmósfera terrestre. El camino hasta este vuelo espacial no ha sido fácil. Cuando Branson fundó Virgin Galactic en 2004, estimó que los vuelos espaciales comerciales estarían disponibles en 2007. Sin embargo, había muchos obstáculos que superar antes de que consiguieran la tecnología adecuada.

