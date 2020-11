Este corgi superamigable adora darle abrazos a sus amigos en el parque

Cualquiera que tenga la fortuna de tener un perro sabe que su amor es incondicional. Hay estudios que dicen que acurrucarte con tu mejor amigo perruno puede tener beneficios psicológicos, e incluso te ayuda a vivir más tiempo. Un cachorro que tiene la misión de dar amor es Wallace, un corgi galés de Pembroke de un año de edad. Esta afectuosa bola de pelo perteneces a Dena, David y su hijo, Noah. No hay cosa que este perrito adore más que alzar sus patitas para darle abrazos a su familia y amigos.

“Es suuuuuper cariñoso y dulce”, le dice Dena a My Modern Met. “Abraza a sus amigos perritos, a su familia y a sus seres queridos. Es un panecito de amor”. Wallace empezó a dar abrazos hace unos seis meses cuando uno de sus compañeros caninos llamado Charlie saltó juguetonamente sobre él. “Estaba confundido y pensó que era un abrazo”, recuerda Dena. “Se quedó ahí con los brazos alrededor de él y le dio besos. No fue una señal de agresión sino un abrazo. Luego lo hizo de nuevo a su otro amigo perrito y a su primo, y nos dimos cuenta de que le encantaba dar abrazos”.

Cuando Wallace era un cachorro su nariz tenía forma de corazón, así que su familia le dio el segundo nombre, Casanova. Así que no es sorprendente que creciera para convertirse en una pequeña bola de amor. Wallace no abraza a todo el mundo, solo a sus perros favoritos y a los miembros de su familia. “Definitivamente no lo hace con extraños”, dice Noah. “Sus personas favoritas para abrazar son mamá y papá”.

Echa un vistazo a las imágenes de Wallace dando abrazos a continuación y no olvides seguirlo en Instagram para ver más.

Este es Wallace, un corgi de un año de edad que adora dar abrazos.

Siempre abraza a sus amigos caninos mientras está de paseo.

¡Y también le encanta abrazar a la gente!

Así era de cachorro. ¡No pierdas de vista su adorable nariz en forma de corazón!

Sin duda nació para dar amor.

