Estas son las imágenes finalistas de los Wildlife Photographer of the Year Awards 2021

El concurso Wildlife Photographer of the Year es la plataforma del Museo de Historia Natural de Londres para celebrar lo mejor en fotografía de naturaleza del mundo. Para su edición número 57, más de 50,000 fotografías fueron inscritas al concurso por fotógrafos profesionales y aficionados de todo el mundo. Si bien los ganadores no se anunciarán hasta octubre, el concurso ha publicado una selección de imágenes altamente recomendadas para mostrarnos lo reñida que será la competencia.

Con participantes de 95 países diferentes, las fotografías preseleccionadas son una muestra representativa de la comunidad de fotógrafos de vida silvestre. Desde un lince ibérico mirando tranquilamente a la cámara hasta un murciélago huérfano acariciado por un cuidador, estas imágenes son una hermosa mirada a la naturaleza alrededor del mundo.

Las diversas categorías como Vida silvestre urbana, Comportamiento y Retratos animales permiten a los fotógrafos contar diferentes historias sobre la vida silvestre que conforma nuestro mundo. Algunos nombres familiares aparecen en la lista, como el reconocido fotógrafo Audun Rikardsen, mientras que los fotógrafos jóvenes también tienen una presentación impresionante. Gagana Mendis Wickramasinghe, de diez años, inscribió su extraordinaria foto de una familia de periquitos tomada desde su balcón durante el confinamiento.

Los ganadores del concurso Wildlife Photographer of the Year 2021 serán anunciados en una ceremonia virtual el 12 de octubre. Poco después, la competencia del siguiente año abrirá sus inscripciones hasta diciembre. Mientras tanto, explora las imágenes seleccionadas para inspirarte.

