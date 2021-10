Fotógrafo utiliza un dron para crear un halo de luz en lo alto de la torre de Glastonbury

Desde su primer contacto con una cámara DSLR a los 17 años, Will Ferguson ha hecho de la luz una herramienta creativa. Hoy en día, Ferguson es un cineasta y fotógrafo profesional radicado en Londres que usa su tiempo libre entre proyectos de clientes para trabajos personales. Uno de estos proyectos lo ha catapultado a la fama en TikTok. Su increíble foto de un halo de luz LED sobre la famosa torre en Glastonbury Tor se ha vuelto viral gracias a su revelador video detrás de cámaras.

Tras subir la colina de Glastonbury Tor a las 3 a.m., colocó luces LED brillantes en su dron. La idea requirió algo de astucia, pero el resultado es una foto mágica donde la torre de St. Michael es iluminada por un halo misterioso. Para Ferguson, el proyecto fue una forma de combinar dos pasiones: la fotografía con drones y la pintura con luz.

“Comencé con la toma clásica de coches en una autopista de noche y avancé desde allí”, le dice a My Modern Met. “También me apasionan los drones y realizo muchas operaciones comerciales con drones para los clientes. Cuando me di cuenta de que una empresa de iluminación LED ofrecía un kit para conectar de forma segura luces LED pequeñas pero brillantes a mi dron, me ganaron. ¡Estas dos pasiones energizaron mi imaginación y esta imagen fue creada!”.

Después, Ferguson publicó un video en TikTok para compartir su conocimiento y ayudar a otros fotógrafos a crear imágenes similares, y nunca imaginó el impacto que tendría. “La respuesta a mi TikTok detrás de cámaras ha sido algo completamente loco”, comparte. “Siempre me ha gustado compartir mi trabajo en línea, pero nunca había experimentado un boom de interacción de este tamaño con un video. Mi TikTok tiene 25,000 seguidores nuevos y el video llegó a 1.5 millones de usuarios en 48 horas. Una de las mejores sensaciones es tener una comunidad de personas que siguen mis redes sociales porque aman mi trabajo y están inspiradas para salir y tomar sus propias imágenes. Es realmente épico poder ayudar a otros fotógrafos a mejorar sus imágenes”.

Esta no es la única pintura de luz con drones que Ferguson ha hecho. También publicó un video explicando cómo creó un halo alrededor de un árbol. Hermosamente equilibrada entre el halo, el paisaje circundante y el cielo, la foto muestra las habilidades técnicas de Ferguson. Si quieres ver cómo crear estas fotografías nocturnas, no olvides seguir a este fotógrafo británico.

El fotógrafo Will Ferguson combina su amor por los drones y la luz para crear halos de luz artísticos.

Sus videos detrás de cámaras en TikTok muestran su proceso creativo.

My Modern Met obtuvo permiso de Will Ferguson para publicar estas imágenes.