Esta increíble pieza bordada de un ave atrapando un pez casi parece una fotografía

A primera vista, esta dramática escena de un martín pescador sumergiéndose en el agua podría confundirse con una fotografía. Pero, mírala de nuevo: todo está creado con hilo. La increíble imagen es obra de XQ Vietnam, un grupo de bordadoras que crea obras asombrosamente realistas usando solo hilo y aguja.

Utilizando la técnica de pintura con hilo, XQ Vietnam crea capas de puntadas en diversos colores para dar tono y volumen a la imagen. Esto se ejemplifica en el cuerpo del martín pescador, especialmente en la parte posterior de la cabeza y el cuello. Hilos azules, grises y marrones profundos se unen para crear las delicadas plumas. Además, la dirección del hilo marca la diferencia; la forma en que el hilo se extiende fomenta la ilusión de que este pájaro está sumergiéndose para atrapar un pez.

Crear esta pieza no fue tarea fácil, pero así es este oficio. “Lo más difícil del bordado son los detalles y la paciencia”, dice XQ Vietnam a My Modern Met. “Tengo que utilizar el color adecuado para cada uno de los detalles y tener paciencia con él. El bordado no siempre sale como quiero, así que tengo que recortarlo para volver a coser esa parte”.

Si estás pensando en adentrarte en el mundo del bordado, no dejes que el lento proceso te desanime. “Algunas obras de arte pueden llevar años, pero mientras disfrutes de hacerlas”, dice XQ Vietnam, “todo será posible”.

XQ Vietnam ha creado un increíble bordado de pájaros que luce como una fotografía. Comprueba los detalles:

