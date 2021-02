Dos papás negros celebran la diversidad con su propia línea de muñecas negras y de raza mixta

Gaëtan Etoga y Yannick Nguepdjop, dos papás de Quebec, buscan traer más diversidad a la industria de los juguetes a través de su compañía, Ymma. Este par busca cambiar las cosas ofreciendo una línea de hermosas muñecas negras y de raza mixta para niños de todos los orígenes étnicos. Ambos son originarias de Camerún y se sorprendieron al observar que, incluso en grandes ciudades como Montreal, con grandes poblaciones multiculturales, hay una clara falta de diversidad en muchos ámbitos, incluyendo el de los juguetes.

“Las muñecas negras son difíciles de encontrar, y no se exponen mucho”, dicen a My Modern Met. “Incluso cuando encuentras alguna, son caras. Queríamos resolver el primer problema. El segundo es un problema de identidad; queremos que los niños negros tengan juguetes que se parezcan a ellos. Queremos inspirarles, reforzar su autoestima, su confianza en sí mismos y, además, hacerles comprender que son hermosos tal y como Dios los creó. Nuestras muñecas no son solo para niños negros. Queremos que todos los niños las tengan para que puedan estar expuestos a la diversidad a una edad temprana porque creemos que, si es así, tendrán una mente abierta, serán más conscientes de la diversidad y, además, desarrollarán habilidades sociales cuando crezcan”.

Su misión es realmente inspiradora, y su labor no se detiene ahí. Además de ofrecer estas muñecas como ejemplo de la belleza de la diversidad, también utilizan su negocio para apoyar la economía de su país de origen, Camerún. Toda la ropa de sus muñecas se fabrica allí con tejidos de producción local que celebran la belleza y la tradición de esta nación centroafricana. Desde que empezaron su negocio, ya han tenido un gran impacto y esperan que siga creciendo a medida que se extienda su influencia.

“Nos gustaría ver a nuestras muñecas en todos los hogares del mundo”, expresan los empresarios sobre sus ambiciones empresariales. “Queremos ser un punto de referencia en cuanto a muñecas diversas. Es cierto que somos un negocio, pero no se trata solo de vender muñecas. Se trata del cambio. Los niños son el futuro; queremos hacer del mundo un lugar mejor para ellos”.

Gaëtan Etoga y Yannick Nguepdjop son dos papás de Quebec que están buscando un cambio de representación en la industria de los juguetes.

Tras notar la falta de diversidad en las muñecas, decidieron tomar cartas en el asunto.

Con eso en mente, crearon una línea diversa de muñecas negras y de raza mixta para que todos los niños jueguen con ellas.

“Nuestras muñecas no son solo para niños negros. Queremos que todos los niños las tengan para que puedan estar expuestos a la diversidad a una edad temprana”.

“No se trata solo de vender muñecas. Se trata de generar un cambio”.

