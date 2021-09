Voici Les Finalistes Hilarants Des Comedy Wildlife Photography Awards 2021

Rire est l’un des plus grands plaisirs dans nos vies et quelle meilleure façon de le faire qu'en regardant des animaux mignons dans des scènes hilarantes. Alors que les Comedy Wildlife Photography Awards 2021 se rapprochent de l'annonce d'un gagnant, ils ont sélectionné les finalistes de cette année. La charmante gamme d'images montre à quel point le règne animal peut être vivant et adorable. Le concours, qui a débuté en 2015, continue de s'étendre. En effet, les finalistes de cette année présentent la plus grande variété d'animaux de l'histoire du concours.

Quarante-deux images individuelles, ainsi que les finalistes dans la catégorie portfolio et vidéo, ont été placés sur une liste restreinte. Les photos gagnantes seront annoncées mi-octobre, mais pour l'instant, on peut s'imprégner de la joie de ces photographies. D'un bébé phoque “riant” à un oiseau grincheux en passant par un tigre qui semble soulever une bûche, il y a tellement de choses à voir et à apprécier. Les photographies témoignent également de l'habileté des photographes. Capturer ces comportements animaux demande à la fois des compétences techniques et de la patience, certains photographes suivant un animal pendant des années pour cultiver ce type de confiance.

“Nous avons été submergés par le nombre et la qualité des candidatures que nous avons reçues cette année, avec plus de 7 000 photos soumises de tous les coins de la planète”, a déclaré le cofondateur, Paul Joynson-Hicks MBE. “Ce fut une participation incroyable, surtout compte tenu de l'impact de la pandémie. Le grand nombre d'images que nous recevons chaque année illustre l'appétit qu'il y a à s'engager dans les problèmes de conservation et nous rappelle que la faune est vraiment incroyable et hilarante et, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour la protéger.”

Comme toujours, les Comedy Wildlife Photography Awards utilisent l'humour pour mettre en lumière des problèmes de conservation importants. Cette année, 10 % de ses revenus nets totaux iront au soutien de Save Wild Orangutans. Cette initiative aide à protéger les orangs-outans sauvages dans et autour du parc national de Gunung Palung, à Bornéo.

Alors pendant que vous attendez que le gagnant soit annoncé, faites entendre votre voix. Le vote pour le People's Choice Award est maintenant ouvert jusqu'au 10 octobre. Allez voter pour votre photo préférée et vous pourriez même gagner un iPad.

Découvrez quelques-uns des finalistes hilarants des Comedy Wildlife Photography Awards 2021.

