Des bonbons ou un sort ! La saison effrayante est enfin arrivée … Les potirons-lanternes et les décorations lugubres sont les vedettes de la fin du mois d'octobre, le mois durant lequel on célèbre tout ce qui est sinistre. Halloween, une célébration qui en Europe date d'il y a 2000 ans, provient de l'ancienne fête celtique de Samain, lorsque les gens allumaient des feux de joie et portaient des costumes pour repousser les fantômes.

Halloween est l'occasion parfaite de profiter de la capitale à travers un filtre d'étrangeté. Paris possède une variété d'activités pour tous les goûts et les âges pour profiter pleinement d'Halloween, que ce soit en sculptant des citrouilles ou bien en explorant un vieux château à la nuit tombée. My Modern Met France a compilé le meilleur que Paris a à offrir pendant la période d'Halloween avec 5 activités amusantes au thème hanté !

Célébrez Halloween à Paris en prenant part à l'une de ces activités hantées amusantes !

Rendez-vous sauvage Automne, en quête d'espèces fascinantes – Parc Zoologique de Paris

Les loups-garous, les chauve-souris, les chats noirs, prouvent qu'Halloween n'est pas seulement une fête qui célèbre l'étrange mais aussi une fête qui s'inspire de la nature et de la faune. Le Parc zoologique de Paris propose deux semaines d'activités pour la période d'Halloween. Leur événement Rendez-vous sauvage Automne, en quête d'espèces fascinantes qui se déroule du 23 octobre au 7 novembre se concentre sur la nature et les espèces intrigantes qui vivent parmi nous à travers différentes activités, telles que des ateliers sur le tardigrade ou bien des visites guidées menées par un animateur scientifique.

Pour le jour d'Halloween, le Parc zoologique de Paris organise une journée frissons avec des animations spéciales et une parade. Les visiteurs déguisés profiteront d'une réduction sur leur billet d'entrée ! Vous pouvez acheter vos billets via leur billetterie en ligne, ici.

Sculpture de citrouille Jack O’Lantern – La Ferme de Viltain

Tous les films américains sur le thème d'Halloween comportent une scène de sculpture de citrouille, c'est l'activité classique de la fête d'automne. Vous pouvez proposer à vos enfants d'aller sculpter leur propre Jack O'Lantern qui décorera votre maison à La Ferme de Viltain pendant les vacances de la Toussaint.

Depuis les années 1980, la Ferme de Viltain a ouvert ses portes au public pour la cueillette à la ferme. Cet automne la ferme invite les familles à participer à une activité créative ludique en extérieur sur le thème d'Halloween du 25 au 30 octobre, la sculpture de citrouille Jack O'Lantern. Vous pouvez réserver votre place dès maintenant via leur site web.

Atelier Halloween – ChocoStory Paris

Halloween est l'occasion de se laisser tenter par des douceurs. En France et en Belgique on ne dit pas “Des bonbons ou un sort” par hasard lors du porte-à-porte d'Halloween ! Chocostory Paris vous propose de mêler l'art de la confection de chocolat avec les motifs effrayants d'Halloween. Avec l'atelier spécial Halloween de ChocoStory Paris, créez votre propre araignée en chocolat ! L'atelier se déroulera du 23 au 30 octobre, vous pouvez réserver vos places via leur site web.

ChocoStory Paris est avant tout un musée sur le thème du chocolat. Votre billet pour l'atelier d'Halloween vous permettra donc de visiter le musée pour découvrir toute l’histoire du chocolat et rencontrer leurs chocolatiers.

Visite Nocturne à la lampe torche – Château de Chantilly

Beaucoup de choses effrayantes se produisent (ou vivent) dans les châteaux et les grands manoirs, Dracula, Norman Bates et la Famille Addams pour n'en nommer que quelques-uns. Tout comme le Manoir Hanté est l'une des attractions les plus populaires de DisneyLand Paris, le Château de Chantilly a décidé de surfer sur la vague des châteaux hantés.

Du 23 octobre au 5 novembre, parcourez le Château de Chantilly dans la pénombre à la lampe torche et découvrez les mystères et les légendes du château lors d’une visite guidée et théâtralisée. Vous pouvez réserver vos billets dès maintenant sur le site web du Château de Chantilly.

Manoir Halloween Festival – Grande Halle de la Villette

Halloween ce n'est pas seulement une fête pour les enfants. En effet, plusieurs films d'horreur s'inspirent de cette période de l'année comme par exemple la saga Halloween des années 1980. Pour ceux d'entre vous qui aiment vivre une expérience aussi passionnante que terrifiante à le soir d'Halloween, nous avons de quoi vous satisfaire.

Le Manoir de Paris organise tout un festival sur le thème d'Halloween à la Villette du 22 au 31 octobre. Au programme, quatre maisons hantées, cinq scream zones et un espace restauration. Que vous soyez fan d'histoires d'horreur, de zombies ou de l'art occulte, le Manoir Halloween Festival propose des activités pour satisfaire toutes vos envies… chair de poule garantie ! Vous pouvez réserver vos billets via leur billetterie en ligne.

Article Similaires :

Les Musées Insolites de Paris à Visiter Cette Année Pour une Expérience Culturelle Unique

Paris S’éveille : 10 Expositions à Voir dans la Capitale Cet Été

La Grotte de Lascaux : Un Site Historique aux Quatre Vents