L’équipe De Robotique Féminine Afghane De Robotique Tente De Partir Au Canada Pour La Sécurité Et L’éducation Ses Membres

Embed from Getty Images

Le contrôle de l’Afghanistan est tombé aux mains du groupe extrémiste connu sous le nom de Taliban après 20 ans d’occupation militaire américaine. De nombreuses personnes dans le monde et en Afghanistan craignent le retour des restrictions fondamentalistes qui ont été imposées par le groupe de 1996 à 2001, notamment l’oppression des femmes et des filles. L’équipe afghane féminine de robotique (connue sous le nom de “Rêveuses afghanes”) fait partie des nombreuses femmes qui craignent pour ce que le retour des talibans signifiera. Ces jeunes femmes auraient désespérément demandé l’asile au Canada, craignant pour leur sécurité et leur droit de poursuivre leurs études.

Le groupe de 20 jeunes femmes, âgées de 12 à 18 ans, a fait la une des journaux pour la première fois en 2017 en raison de leur habileté avec les robots et de leur succès international dans les compétitions. Fondée par Roya Mahboob, une entrepreneure tech expatriée afghane, l’équipe est composée de jeunes femmes brillantes qui conçoivent des robots et voyagent autour du monde pour partager leurs créations. Elles ont passé de nombreux mois à participer à des compétitions aux États-Unis et au Canada en 2017 et 2018. Au cours de cette période, elles ont remporté des prix pour leurs créations et ont rencontré des personnalités politiques et du divertissement, de Justin Trudeau à Will.i.am.

Inspirée par le manque de ventilateurs disponibles pour traiter les personnes hospitalisées en raison de la COVID-19, l’équipe ingénieuse a encore une fois fait la une en 2020 pour avoir conçu des ventilateurs à faible coût qui pourraient fonctionner pendant 10 heures sur batterie. Leur conception a coûté plus de 16 000€ de moins que l’élaboration d’une machine traditionnelle. Leur réalisation a été saluée par le porte-parole du ministère de la Santé, Akmal Samsor, du gouvernement déchu. Selon Reuters, les jeunes inventrices considéraient leur réussite comme un moyen d’aider leur région à faire face à la pandémie.

En 2018, l'une des filles de l’équipe a déclaré au The New York Times que la domination des talibans “serait incroyable pour moi.” Une autre a déclaré : “Lorsque vous avez des talibans à l’extérieur, les lunettes de protection ne sont pas votre plus gros problème de sécurité.” Ces filles sont nées en 2001 ou après, et n’ont connu qu’un Afghanistan où les femmes avaient davantage de possibilités de scolarité et de carrière. Elles sont pleinement conscientes que le retour des talibans pourrait mettre en péril tout ce qu’elles sont parvenues à représenter en tant que jeunes femmes afghanes dans les domaines de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques.

L’équipe demande d’urgence l’asile au gouvernement canadien. L’équipe vit dans la ville de Herat, une ancienne capitale provinciale tombée aux mains des militants talibans le 12 août 2021. Selon Kimberley Motley, une avocate internationale en droits de la personne basée à New York qui tente d’aider les Rêveuses afghanes, les talibans ont déjà commencé à refuser des étudiantes d’université. “Ces filles sont extrêmement terrifiées”, a déclaré M. Motley à Canadian Broadcast News. Des rapports ont également fait état du fait que les talibans ont rejeté des travailleuses de leur emploi, leur disant parfois d’envoyer des parents masculins à leur place.

En particulier, les filles font appel au premier ministre canadien Trudeau, qu’elles ont rencontré durant leurs voyages au Canada. Motley a déclaré, “Nous sommes très, très préoccupés par ce qui se passe avec cette équipe de robotique de filles afghanes — ces filles qui veulent devenir ingénieures, qui veulent faire partie de la communauté de l’intelligence artificielle et qui osent rêver de réussir. Et nous supplions littéralement le gouvernement canadien. Nous supplions le premier ministre Trudeau, qui a appuyé de façon extraordinaire l’équipe de robotique des filles afghanes, de leur permettre de venir au Canada.”

Cette préoccupation extrême pour le bien-être de ces jeunes filles n’est pas infondée. Les talibans ont récemment affirmé qu’ils continueraient de permettre aux femmes d’aller à l’école et qu’ils modifieraient leur traitement des femmes. Toutefois, la communauté internationale est largement sceptique à l’égard de ces allégations. Sous leur règne précédent, les talibans ont interdit aux femmes et aux filles de recevoir une éducation et de travailler dans la plupart des domaines. Le groupe est également connu pour son utilisation passée de la violence sexuelle, du mariage forcé, et même des exécutions. Cependant, il y a toute une nouvelle génération de jeunes femmes en Afghanistan qui ont grandi avec plus de droits.

Alors que l’équipe afghane de robotique attend les nouvelles de ses appels au Canada, elle, comme beaucoup d’autres Afghans, croit en un danger imminent. En dépit des déclarations des talibans, le désespoir de la foule à l’aéroport de Kaboul et les paroles anonymes et silencieuses aux médias suggèrent que de nombreux citoyens attendent des violences fondées sur le sexe ou l’association avec l’occupation occidentale. S’adressant à CNN de façon anonyme, une femme dont la mère a récemment été abattue par les talibans (parce qu’elle ne pouvait pas nourrir les militants) a déclaré qu’elle restait enfermée chez elle, un sentiment partagé par d’autres femmes à qui CNN a parlé. Les talibans exigent que les femmes portent une burqa et qu’elles soient accompagnées d’un parent masculin. “Si j’ai besoin de quelque chose, comment suis-je censée l’obtenir? C’est une punition. Ce n’est pas l’islam. Ils se disent musulmans. Ce n’est pas bien pour eux de punir les femmes”, a-t-elle déclaré.

Que pouvez-vous faire pour aider les femmes en Afghanistan ? Pour commencer, si vous vivez au Canada, vous pouvez appeler ou envoyer un e-mail à votre représentant local pour lui demander d’aider les Rêveuses afghanes à obtenir l’asile au Canada. Où que vous viviez, vous pouvez appeler ou envoyer un courriel à vos représentants pour leur demander d’appuyer les visas humanitaires d’urgence pour les Afghans de tous genres, en particulier ceux qui sont en danger imminent pour leur position dans la société ou leur courageux plaidoyer en faveur des droits des femmes. Pour plus d’informations sur ce que vous pouvez faire aujourd’hui pour aider les réfugiés afghans, consultez cet article de France Inter. Pour les femmes réfugiées en particulier, cet article est utile. Enfin, nous pouvons tous garder à l’esprit le langage que nous utilisons pour protéger nos voisins musulmans, qui peuvent connaître une augmentation du sectarisme pendant de tels cycles politiques. Les talibans ne sont pas la religion de l’islam, ni le pays de l’Afghanistan.

Les jeunes femmes de l’équipe afghane féminine de robotique essaient de partir au Canada pour assurer leur sécurité et la continuité de leur éducation.

Embed from Getty Images

L’équipe s'est fait connaître avec ses performances récompensées dans des compétitions partout dans le monde, mais la chute de l’Afghanistan aux mains des talibans la menace.

Remerciements : [Gizmodo, IFL Science]

Articles Similaires :

Malala Yousafzai S’exprime Sur L’avenir Des Femmes En Afghanistan

L’art Déchirant De La Première Artiste De Rue d’Afghanistan, Shamsia Hassani