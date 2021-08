Après de nombreux retards dus à la pandémie de COVID-19, l'exposition Alice : Curiouser and curiouser tant attendue au Victoria and Albert Museum (V&A) à Londres a enfin ouvert le 22 mai 2021. Que vous soyez fan du livre, du film ou bien de l’impact culturel du “pays des merveilles”, l’exposition sensationnelle du V&A couvre tous les angles. Il y en a pour tous les goûts dans cette exposition immersive et imaginative organisée par Kate Bailey.

L’exposition célèbre le livre emblématique Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll publié il y a plus de 150 ans et explore la fascination qui en a fait un phénomène mondial. Alice : Curiouser and curiouser explore de manière ludique et audacieuse cinq ‘mondes’ inspirés du livre à travers plus de 300 objets ! Dans l'un de ces cinq mondes se trouve une récente addition numérique à l’expérience culturelle, Alice : Curiouser and curiouser offre à ses visiteurs une expérience de réalité virtuelle ‘Curious Alice’. Accompagné(e) du célèbre Lapin Blanc vous pouvez vous aussi comme Alice vous adonner à un étrange jeu de croquet, avec des flamants comme maillets et des hérissons comme boules.

Le V&A montre aux visiteurs l'impact incroyable qu'un livre de l’époque victorienne peut avoir dans le monde entier et sur une période de 150 ans à travers le cinéma, la performance, la mode, l'art, la musique et la photographie. La variété des objets présentés dans cette exposition est épatante et témoigne du savoir-faire de la conservatrice Kate Bailey et son équipe. La conservatrice s’exprime sur l’exposition : “Alice nous encourage tous à nous interroger, à apprendre, à explorer et à rêver. Découvrir pourquoi elle est une source d'inspiration inépuisable pour certains des esprits les plus créatifs du monde a été une aventure extraordinaire.”

Le seul faux pas de l’exposition en revanche serait le rejet total ou l'absence de reconnaissance de la relation inappropriée de Charles Lutwidge Dodgson (Lewis Carroll) avec sa jeune voisine et inspiration pour la protagoniste du livre Alice Liddell. Une brève mention est faite au début de l'exposition, réduisant “l’amitié dérangeante” à un simple produit de son temps.

En conclusion, My Modern Met France encourage les fans d'Alice au Pays des Merveilles à découvrir cette célébration du livre bien-aimé. Alice : Curiouser and curiouser est une visite amusante et instructive au pays des merveilles pour les visiteurs de tous âges. Les tickets pour l'exposition sont toujours en vente sur le site Web du V&A jusqu'au 31 décembre 2021.



