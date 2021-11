Un Astrophotographe Capture La Séquence Complète De La Plus Longue Éclipse Partielle En Plus De 500 Ans

L'astrophotographe Andrew McCarthy nous a une fois de plus épaté avec son travail incroyable. Sa dernière photographie a été prise pendant la plus longue éclipse lunaire partielle du siècle. Comme d'habitude, il a fait un effort supplémentaire et est resté éveillé jusqu'à 4 heures du matin afin de prendre des milliers d'images, qu'il a ensuite transformées en une superbe photo composite.

Le résultat final est un regard riche et détaillé sur toute la séquence de l'éclipse lunaire. C'est une photo magnifiquement artistique qui a duré des mois, car McCarthy a eu l'idée pour la première fois de l'éclipse lunaire totale de mai. La géographie a limité sa capacité à réaliser le cliché pendant cet événement, donc lorsque l'éclipse partielle s'est produite, il a su qu'il devait être prêt.

“Pour cette image, en raison de l'heure de début de l'éclipse et de sa position dans le ciel, j'ai pu capturer l'intégralité de la séquence du début à la fin. Cela m'a permis d'obtenir une prise de vue détaillée à chaque étape de l'éclipse”, a-t-il partagé avec My Modern Met. “Au début, j'avais la vision que chaque image se chevaucherait juste assez pour créer une ombre ronde, montrant la forme circulaire de l'ombre de la Terre. Cependant, cela a déjà été fait plusieurs fois et je voulais essayer quelque chose d'unique. En positionnant chaque image dans ces positions, j'ai senti que cela donnait à la composition un plus grand sens de la profondeur et aidait vraiment à illustrer ce que nous regardons, qui est une sphère ombragée.”

L'astrophotographe Andrew McCarthy a photographié la séquence complète d'une éclipse lunaire partielle.

Afin de s'assurer qu'il capture chaque détail, McCarthy a installé trois caméras dans son jardin en Arizona. Bien que les nuages à haute altitude aient menacé de gâcher le moment, il a réussi à relever ce défi en utilisant les techniques HDR. Bien sûr, la séance photo n'est que la première étape du processus de création d'une image de cette ampleur.

McCarthy a composé des milliers de photos prises lors de l'événement pour s'assurer que chaque lune était riche en détails à la fois du côté de la lumière et du côté de l'ombre. En disposant de trois caméras, il a pu obtenir une large gamme d'images sous différents angles qui permettent une vue incroyablement nette et claire de la lune.

Comme toujours, McCarthy aime partager son processus avec ses abonnés, il a donc publié une vidéo des coulisses de la séance photo sur Instagram. Des tirages de cette image sont également disponibles sur son site Web et la photo haute résolution est disponible sur Patreon.

My Modern Met a obtenu l'autorisation de partager les photos d'Andrew McCarthy.