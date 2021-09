Un Fermier Pose Une Petite Caméra Sur Ses Animaux Pour Voir À Quoi Ressemble Le Monde De Leur Point De Vue

View this post on Instagram A post shared by Morgan Gold (@goldshawfarm)

En tant que propriétaire de Gold Shaw Farm dans le nord du Vermont, Morgan Gold mène une vie assez chargée. Lui et sa femme Allison s'occupent de 142 animaux, dont des canards, des oies, des poulets, des chats et un chien blanc géant nommé Toby. Mais tandis que les humains de la ferme vaquent à leurs occupations, les animaux vivent leur vie sous un tout autre angle. Dans le but de découvrir comment ses amis duveteux et à plumes voient le monde, Gold a décidé de leur attacher un petit appareil photo.

Dans diverses vidéos partagées sur Instagram de Gold, vous pouvez regarder différents animaux de la ferme se promener dans la ferme, mais de leur point de vue personnel. Gold a monté une petite caméra légère sur l'un de ses canards qui adore courir, qui est capturé en train de se précipiter dans un champ avec ses compagnons canards. À un moment donné, la caméra est un peu mouillée lorsque le groupe se baigne dans un étang, mais lorsqu'elle sèche, vous pouvez apercevoir les pattes palmées du canard lorsqu'il regarde vers le bas.

Gold a également attaché une caméra à Pablo le chat de la grange, qui déambule dans la ferme et essaie même de voler la nourriture du chien. Lorsque la caméra est montée sur Toby, le chien gardien du bétail, les images montrent comment il suit avec diligence Gold et s'assure que les oiseaux de la ferme sont en sécurité. Vous pouvez également voir comment un coq nommé Alexander Hamilhen (surnommé après l’un des Pères fondateurs des États Unis) voit le monde, ainsi qu'une poule qui “élève seule deux adolescents”. Et dans une vidéo particulièrement adorable, la caméra montée a capturé un petit chaton de grange explorant la ferme – vous pouvez même l'entendre ronronner !

Regardez les vidéos fascinantes ci-dessous et suivez Gold sur Instagram pour plus de mises à jour de ce qu'il se passe à la ferme.

Morgan Gold, le propriétaire de Gold Shaw Farm dans le nord du Vermont, a fixé une petite caméra sur ses animaux afin de capturer à quoi ressemble le monde de leur point de vue.

Morgan Gold : Site Web | Instagram | YouTube

Remerciements: [Laughing Squid]

Toutes les images via Morgan Gold.

