Ces Œuvres Végétales Capturent la Beauté des Paysages Côtiers et Forestiers

Vous aimeriez passer davantage de temps dans la nature ? Tout le monde n'a pas la chance de vivre au bord de la mer, ou près d'une forêt. Heureusement, l'art mural de l'artiste ukrainienne Anna Paschenko (de Roslynka) vous offre la chance d'admirer la beauté tranquille de la nature depuis votre canapé. Elle crée des pièces durables, naturelles à l'aide de résine et de végétaux.

“Je voyage beaucoup et je m’inspire de la nature elle-même”, raconte Paschenko à My Modern Met. “C’est la meilleure créatrice, et tout ce que je dois faire, c’est canaliser son caractère unique dans mes œuvres”. Chaque œuvre murale artisanale est unique en son genre, à l’image de son propre écosystème miniature composé de plantes réelles. “J’utilise la fougère et divers types de mousses, accompagnées de branches que je cueille en voyage”, révèle Paschenko. “Le but est de voir la beauté où elle se trouve”.

Paschenko façonne des paysages côtiers entiers dans des cadres métalliques circulaires. Elle utilise de la vraie mousse, du sable noir et des cailloux pour créer ses terrains terrestres miniatures, tandis que l’océan est recréé en résine. Ces œuvres sont extrêmement réalistes, l'une d'entre elle incluant même une petite maison modèle nichée dans la verdure.

D’autres œuvres capturent la beauté d'environnements tels que la jungle, avec des arrangements artistiques de plantes texturées. Les fougères, les mousses et les branches semblent prospérer dans le cadre. Et bien que chaque morceau comporte de vrais éléments de la nature, vous n’avez pas à vous soucier de garder les plantes en vie. Selon Paschenko, “la mousse stabilisée conserve sa forme et sa couleur jusqu’à 10 ans, la fougère jusqu’à 5 ans.” Aucun soin ou arrosage ne sont requis.

Découvrez les arrangements de mousse et de résine de Paschenko ci-dessous et parcourez son portfolio sur Etsy et Instagram.

L'artiste Anna Paschenko crée des œuvres murales inspirées de la nature, avec de la résine et des végétaux.

Chaque pièce fabriquée à la main est unique, et constitue un écosystème miniature.

L'artiste utilise de la vraie mousse et des feuilles de fougères pour créer des paysages dignes d'une forêt miniature.

Elle utilise du sable noir pour créer la ligne côtière, et l'océan est réalisé en résine.

Ces œuvres végétales ne requièrent aucune maintenance.

Accrochez-les simplement à votre mur, et appréciez leur beauté.

Anna Paschenko / Roslynka: Instagram | Etsy

My Modern Met a obtenu la permission d'utiliser les photos d'Anna Paschenko / Roslynka.

