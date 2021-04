Si vous avez déjà égaré vos clés ou perdu votre portefeuille, Apple a quelque chose pour vous aider. Ils ont créé un tracker appelé AirTag, qui est un petit tag circulaire qui vous permet de garder un œil sur vos affaires à l'aide de l'application “Localiser” sur iOS. Il s'apparente au tracker populaire de la marque Tile et vous enverra des alertes si vous êtes séparé de l'objet sur lequel il est apposé.

L'AirTag est peut-être minuscule, mais il possède des fonctionnalités utiles et est conçu pour être résistant. Il comprend un haut-parleur intégré lorsque vous avez besoin de localiser quelque chose, ainsi que le Bluetooth qui se couple de la même manière que les AirPods se couplent avec le téléphone. Il suffit de les rapprocher les uns des autres et ils se connecteront. L'extérieur de l'AirTag est en acier inoxydable avec un corps résistant à l'eau et à la poussière. Il est alimenté par batterie avec des batteries amovibles que vous pouvez remplacer.

L'AirTag sera lancé le vendredi 30 avril 2021. (Les précommandes sont disponibles à partir du vendredi 23 avril). Vous pouvez en acheter un pour 35 euros ou un pack de quatre pour 119 euros. En raison de sa taille et de sa forme de pièce de monnaie, l'AirTag est mieux apparié à un accessoire qui se fixera aux éléments que vous souhaitez suivre. Qu'il s'agisse d'un jeu de clés, de lunettes de soleil ou de votre portefeuille, Apple a créé des supports mignons, colorés, élégants et créatifs en prévision du lancement d'AirTag. Faites défiler vers le bas pour voir les accessoires disponibles.

Perdez l’habitude de tout perdre avec le nouvel AirTag d'Apple.

