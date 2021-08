Cette Artiste Réimagine L’art Du Polaroïd Avec Ses Paysages Brodés

Alors que les appareils photo ne cessent d'innover, rien ne semble dépasser la qualité agréable et tactile d’un Polaroid, et l'aspect ludique apporté par sa petite taille de carte postale. L’artiste basée à Hong Kong Artemis imite cette forme de photographie populaire en brodant des paysages colorés sur de petits morceaux de papier de taille Polaroid, capturant des environnements de sa propre imagination.

Son parcours dans l’art de la broderie a commencé il y a quatre ans, en 2017. “Vivre dans une ville animée, c’est trop pour moi, raconte Artemis à My Modern Met. J’aime la nature, les montagnes, l’océan, le coucher de soleil… Cela me calme et approfondit le lien entre moi et l’univers. Je suppose que cela explique pourquoi mon travail est principalement centré autour des paysages. J’aime expérimenter des techniques sur différents types de surfaces, comme le tissu, la toile, le papier. Récemment, j’ai incorporé le crochet à ma broderie.”

De cette façon, elle reproduit habilement une variété de scènes bucoliques telles que les forêts, les prairies et les flancs de montagne. La variété des techniques, des nœuds et des fils colorés améliore la qualité extrêmement tactile de ces images, invitant le spectateur à passer la main sur la composition et de sentir le travail par eux-mêmes. De plus, en superposant ses dessins avec tant de teintes et de nœuds détaillés, elle est capable de créer une image aussi immersive qu’une petite peinture expressive.

Vous pouvez acheter les originaux d'Artemis sur sa boutique Etsy, et voir davantage de projets de broderie sur son compte Instagram.

L’artiste Artemis basée à Hong Kong ajoute une autre dimension aux polaroids en brodant chaque photographie.

Elle intensifie les paysages avec des textures et des couleurs envoûtantes.

Artemis : Etsy | Instagram

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos d'Artemis.

