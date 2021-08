Retourner à l’école peut signifier beaucoup d’anticipation, et le trac du premier jour. Mais au-delà de ces sentiments souvent mitigés d’excitation et de trépidation, l’une des meilleures parties de cette époque de l'année est l’achat de fournitures scolaires et d’accessoires d’automne. Peu importe votre âge, il est toujours plaisant de choisir de nouveaux outils d’écriture et de quoi décorer votre veste ou votre sac à dos. À la boutique My Modern Met Store, nous avons organisé une collection de produits pour un retour en classe tout en créativité. Utilisez 15 % de réduction sur toute votre commande lorsque vous utilisez le code BACKTOCLASS15 au moment du paiement du 20 au 27 août à 23 h 59 (Heure du Pacifique).

Nos produits préférés sont pour tout le monde, que vous soyez encore étudiant ou diplômé depuis longtemps. Beaucoup sont des essentiels fantaisistes qui rendront l’organisation quotidienne plus amusante. Prenez l’ensemble de marque-pages impressionnistes, par exemple. La marque de papeterie Girl of All Work a créé une série de petits feuillets collants aussi charmants qu’utiles. La Museum Collection présente quatre artistes de la période impressionniste : Monet, Degas, Cassatt et Renoir. Les adhésifs illustrés présentent un portrait de chaque artiste présentant ses œuvres les plus connues, à l'instar de Degas et ses danseurs de ballet.

L’un des défis avec les sacs à dos et les vestes est qu’ils peuvent tous se ressembler. Personnalisez vos vêtements préférés – et démarquez-vous dans la foule – en y ajoutant nos broches en émail. Nia Gould (de Niaski) a transformé ses artistes préférés en chats dont les petits noms vous feront sourire.

Commencez vos achats en parcourant notre collection Back to School . N’oubliez pas d’utiliser le code BACKTOCLASS15 pour économiser 15% sur votre commande. Et si vous dépensez plus de 100 $, l’expédition est pour nous (pour les États-Unis seulement).

Préparez la rentrée ! Utilisez le code BACKTOCLASS15 et économisez 15 % sur toute votre commande sur My Modern Met Store jusqu’au 27 août à 23 h 59 (Heure du Pacifique).

Crayons Multicolores – Pack de 5 Crayons Arc-en-ciel

Museum Collection – Marque-Pages Adhésifs Impressionnistes

Tasse Histoire de l'Art

“Book & Hero” – Serre-Livre Super-héros

La Vague – Masque Réversible

Serre-Livre Incliné

Marque-Page Danseuse

Set de Chaussettes Artistes Modernes

Chaussettes No. 7, Adulthood

Boucles d'Oreilles Cubistes Dépareillées

Autoportrait au collier d'épines et colibri – Tote Bag Recyclé

Tasse Frida Kahlo

Tasse Planètes

Feuilles d'Aquarelle Viviva

Chameleon Color & Blending System – Set Complémentaire de Couleurs Pastel

“Kitty Stardust” Broche en émail

