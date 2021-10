La guerre laisse des cicatrices dans les familles qui ne s’effacent jamais vraiment. Un mémorial dans le village hongrois de Vácrátót rend hommage aux soldats qui ont combattu et sont morts pendant les deux Guerres mondiales avec une statue émouvante. Elle représente une famille de quatre personnes vêtues de vêtements traditionnels hongrois, dont seule la figure paternelle est absente. Au lieu de cela, une silhouette est évidée de l’endroit où le soldat est censé être — vivant, en compagnie de sa famille.

Réalisé par le sculpteur hongrois Böjte Horváth István, ce monument poignant nous rappelle le sacrifice de ces soldats et que leur présence n’est jamais oubliée par leurs proches. Dans le relief, la femme a le bras tendu pour envelopper l’épaule de son mari et le plus jeune enfant est soutenu sur le genou invisible de son père. Ces petites actions illustrent la perte inimaginable de milliers de familles de ces deux événements catastrophiques.

Au-dessous de la sculpture se trouve une grande plaque de pierre avec des dizaines de noms inscrits. Ils énumèrent les noms des soldats hongrois de Vácrátót qui ont servi et sont morts pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Les touristes et les habitants du village peuvent venir au mémorial pour penser aux vies perdues et rendre hommage.

Un mémorial émouvant rend hommage aux soldats hongrois morts pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale avec une silhouette vide.

Köztérkép : Site Web | Instagram

Toutes les images via Köztérkép.

