Ces Jeunes Veaux Portent Des Protège-Oreilles En Laine Pour Protéger Des Engelures

Quoi de plus mignon qu'une vache ? Un petit veau, bien sûr. Mais qu'y a-t-il de plus mignon qu'un petit veau ? Un petit veau portant un cache-oreilles ! Apparemment, il est courant pour les agriculteurs de revêtir leurs veaux de cache-oreilles spécialement conçus pour protéger leurs oreilles des engelures. Les nouveau-nés sont plus sensibles au froid en raison de leur âge et de leur taille, ils ont donc besoin d'un peu d'aide supplémentaire pour rester au chaud en hiver. Et non seulement les cache-oreilles sont incroyablement pratiques, mais ils sont aussi absolument adorables.

Lorsque l'utilisateur de Twitter Rob N Roll a découvert les petits accessoires créatifs, il a pris la liberté de partager des photos des cache-oreilles en action. La première de ses publications a depuis reçu plus de 300 000 j’aime et près de 50 000 retweets. Inutile de dire que les gens étaient absolument séduits par le côté mignon et fascinés par les visages attachants aux yeux de biche de chaque veau dans ses cache-oreilles colorés et tricotés à la main.

Certains internautes dans les commentaires ont même demandé un patron pour pouvoir en créer quelques-uns par eux-mêmes. D'autres ont demandé en plaisantant où ils pourraient obtenir une paire pour leurs propres animaux de compagnie. Un utilisateur a attiré l'attention sur une entreprise du Wisconsin appelée Moo Muffs qui fabrique et distribue une version en nylon et en molleton résistant à l'eau des cache-oreilles dans le monde entier. Il existe également des fabricants indépendants sur Etsy qui se lancent dans les nouveaux vêtements de ferme à la mode.

Apparemment, les jeunes veaux portent des cache-oreilles spéciaux pour les protéger du froid, et c'est la chose la plus mignonne qui soit.

Après qu'un utilisateur de Twitter a publié une photo des jolis cache-oreilles, les internautes ont été fascinés par les accessoires pratiques et mignons.

when grandma asks for a picture of the sweater she sent you — Dad Jokes Panda (@TrashPandaFTW) November 7, 2021

(traduction du tweet) Quand Mamie demande une photo du pull qu'elle t'a envoyé.

This is the cutest thing I've seen in a long time! They're not only functional, but they bring out their beautiful eyes too ❤️ — AJ (@AjGurk) November 7, 2021

(traduction du tweet) C'est la chose la plus mignonne que j'ai vue depuis longtemps ! Ils ne sont pas seulement fonctionnels, mais ils font aussi ressortir leurs beaux yeux.

Can I get one of these for my dog, please? Her little doggo ears get cold. — Debs (@debby_hailwood) November 7, 2021

(traduction du tweet) Puis-je en avoir un pour mon chien, s'il vous plaît ? Ses petites oreilles ont froid.

If someone can teach me to knit, I would go ahead and knit these for cows! — Nikki Spalaris (@NSpalaris) November 8, 2021

(traduction du tweet) Si quelqu'un peut m'apprendre à tricoter, j'en tricoterais pour les vaches !

Remerciements : [Twisted Sifter]

Toutes les images via Rob N Roll.

