La Chaîne de Cafés-Restaurants Solidaires Café Joyeux Va Ouvrir une Branche à Lille Cette Année

La chaîne de cafés-restaurants solidaires rennaise Café Joyeux a récemment dévoilé l’emplacement de son nouveau café à Lille. L’entreprise de restauration fondée en 2017 est désormais présente dans trois villes : Rennes, Paris et Bordeaux (voir le Reels partagé ci-dessous). Et maintenant, Lille s’ajoute à la liste ! Poursuivez votre lecture pour quelques détails sur l'ouverture tant attendue du Café Joyeux de Lille.

Mais qu’est-ce-que Café Joyeux ? Café joyeux est une « entreprise solidaire d’utilité sociale » (ESUS), elle forme et emploie des personnes en situation de handicap et a pour mission de « rendre le handicap visible et favoriser la rencontre, en proposant du travail, en milieu ordinaire, à des personnes éloignées de l’emploi ».

La chaine de cafés-restaurants @cafejoyeux emploie en moyenne 75% de personnes atteintes de troubles mentaux et cognitifs. Sa #DRH revient pour nous sur l'intégration du #handicap au sein de l'entreprise et ses enjeux ➡️ https://t.co/ujaFzJKXDv #TousMobilisés pic.twitter.com/eCQ8vnpvsX — Pôle emploi (@pole_emploi) May 25, 2021

Quels détails avons-nous à propos du Café Joyeux Lillois ? Son emplacement dans la ville a été révélé, le nouveau Café Joyeux se trouvera à Rue Pierre-Mauroy, et prendra la place du Café de Paris qui s’y trouve actuellement. L’ouverture est prévue pour quand ? Eh bien, nous n’avons pas encore de date précise mais en raison de grands travaux, l'ouverture est prévue pour la fin de l’année 2021 au plus tôt. Juste à temps pour la période des boissons chaudes cet hiver!

Le créateur de Café Joyeux Yann Bucaille Lanrezac cependant est très excité par ce nouveau projet en Hauts-de-France : « J’apprécie la mentalité des gens du Nord, ils sont entiers et sincères. Nous avons trouvé d’emblée des soutiens dans ce projet auprès de familles bénévoles et de partenaires. Cette culture rassembleuse colle à merveille à nos valeurs » a t-il déclaré à Valeurs Actuelles.

