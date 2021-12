Carrie-Anne Moss a Porté Une Superbe Robe Personnalisée Oscar De La Renta Sur Le Thème De the Matrix

Embed from Getty ImagesLe quatrième volet de la série de films The Matrix, The Matrix Resurrections, a fait sa première sur le tapis rouge américain le 18 décembre. Les acteurs du film se sont présentés à la projection en force avec leurs looks spectaculaires sur le tapis rouge, mais une tenue de première, en particulier, s'est démarquée parmi les autres pour son hommage approprié au film. Carrie-Anne Moss, mieux connue dans les films sous le nom de Trinity, son personnage emblématique, a marché sur le tapis rouge dans une robe personnalisée Oscar de la Renta qui reflétait l'un des éléments visuels les plus reconnaissables de la série.

Orné d'une cape transparente d'inspiration hellénistique et d'un drapé délicat, le numéro en mousseline plissée noire portait également une tapisserie brodée de paillettes vertes et argentées qui remontaient la robe depuis son ourlet. Le filage élaboré sur mesure imite le code Matrix emblématique du film, qui prend la forme d'une pluie numérique verte de chiffres et de symboles. Dans la broderie élaborée, le nom du créateur, ‘Oscar de la Renta', peut également être trouvé cousu parmi les paillettes et les perles scintillantes.

Moss a complété le look à thème avec une paire de bottes en satin noir, des boucles d'oreilles en forme de dague incrustées de pierres précieuses vertes assorties et une grosse bague en argent qui semble avoir la forme d'une balle. Inutile de dire que les fans ont été séduits par le design. Et Moss elle-même avait l'air absolument radieuse. Faites défiler pour voir un aperçu plus détaillé de la robe haute-couture au code Matrix de Moss.

Carrie-Anne Moss a porté une superbe robe Oscar de la Renta à la première de Matrix Resurrections, et elle a été conçue sur mesure pour ressembler au code Matrix.

View this post on Instagram A post shared by Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

View this post on Instagram A post shared by Oscar de la Renta (@oscardelarenta)

Jetez un œil aux ensembles de certaines des autres stars à la première de The Matrix.

Carrie-Anne Moss : Twitter

Oscar de la Renta : Site Web | Instagram | Facebook | Twitter

Remerciements : [Popsugar]

Articles Similaires :

Billie Eilish Porte Une Robe Oscar De La Renta Au Met Gala À Condition Que Le Créateur Cesse De Vendre De La Fourrure

Cette Robe Innovante Peut Changer De Couleur Et De Motif

Devenez une Illusion d’Optique Hallucinante à Chaque Fois Que Vous Portez ce Jean