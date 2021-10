70 Artistes Célèbrent La Forme Féline Au « Cat Art Show » À Los Angeles

Pendant des siècles, les chats domestiques ont été à la fois des compagnons et des muses pour les artistes du monde entier. Le quatrième Cat Art Show annuel au centre-ville de Los Angeles honore cette relation forte avec une exposition de groupe de plus de 80 œuvres d'art inspirées de la forme féline.

L'événement de 10 jours comprend des sculptures, des peintures, des collages, des gravures et d'autres pièces éclectiques basées sur les chats et la relation humain-chat. L'ancienne journaliste d'art Susan Michals a proposé l'idée il y a quelques années comme un moyen de combiner ses nombreuses passions. “Le Cat Art Show m'a donné l'occasion de présenter l'art sous ses nombreuses formes à travers une forme en particulier, la forme féline”, explique Susan Michals, créatrice et conservatrice de Cat Art Show, à My Modern Met. “Cat Art Show attire des artistes du monde entier et beaucoup d'entre eux n'ont même pas de chats, mais ils peuvent apprécier la beauté de l'animal et le transformer en quelque chose de magique qui, espérons-le, touchera le cœur et l'esprit de ceux qui passent par notre exposition.”

Environ 70 artistes du monde entier ont contribué à l'événement. Toutes ces pièces offrent une perspective unique sur les chats, explorant leur personnalité, leurs actions et leur forme. “Avec les chats, on ne sait jamais à quoi s'attendre – physiquement ou émotionnellement”, poursuit Michals. “Sur le plan de la personnalité, ils peuvent être énigmatiques, insaisissables, affectueux, espiègles, le tout en l'espace de deux minutes. Ces créatures offrent de la joie, du confort et un contrôle de la réalité contre le stress et les petites préoccupations de notre vie quotidienne.” Toutes les œuvres d'art exposées seront disponibles à l'achat, 10% de toutes les ventes étant reversées aux organisations de soins pour chat Kitt Crusaders, Faces of Castelar et Milo's Sanctuary.

Cat Art Show : New Beginnings sera présenté du 14 au 24 octobre 2021 à la Golden Pagoda (anciennement Hop Louie) au centre-ville de Los Angeles. Une preuve de vaccination ou un test COVID négatif de moins de 48 heures est requis pour l'entrée. Vous pouvez réserver vos billets gratuitement ici.

Une nouvelle exposition intitulée Cat Art Show : New Beginnings présente plus de 80 œuvres d'art inspirées de la forme féline.

L'exposition est présentée du 14 au 24 octobre 2021 à la Golden Pagoda de Los Angeles.

Cat Art Show : Site Web | Facebook | Instagram

My Modern Met a obtenu la permission de partager les photos du Cat Art Show.

Articles Similaires :

Qu’Est-Ce Que Le Maneki-Neko? Découvrez L’Histoire Fascinante Du Chat Porte-Bonheur Japonais

Ce Chat Géant en 3D Occupe l’Un des Plus Grands Panneaux Publicitaires de Tokyo

Ces Peintures Pastel Hypnotisantes Capturent la Vie Agréable des Chats

Ces Portraits Intimes d’Animaux Capturent les Personnalités Uniques des Chats, des Chiens et des Chevaux