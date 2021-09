Un Petit Chaton Trouvé Seul Dans Une Forêt S’attache À Des Cyclistes Et Ne Lâche Pas Prise

Les forêts regorgent de toutes sortes de créatures, mais il y a un animal que vous ne vous attendriez jamais à y voir : un chaton. Lorsqu'une femme nommée Céline et son mari, Daniel, parcouraient à vélo la campagne du centre de la Bretagne, en France, ils ont remarqué un petit chaton tout seul, en détresse et affamé. Ils se sont arrêtés pour s'assurer qu'elle allait bien, mais ils ne savaient pas que le chat errant ferait bientôt partie de leur famille.

“Nous étions sur une route très calme traversant une forêt sans maisons à proximité, lorsque nous avons soudainement entendu un grand bruit de crissement provenant d'un carré de fougère au bord de la route”, révèle Céline. “Au début, nous pensions que c'était une sorte d'oiseau, alors nous nous sommes arrêtés et avons essayé de voir d'où venait le bruit. Et elle était là, un petit chaton effrayé, en train de pleurer.”

Au début, le chaton timide était prudent et ne voulait pas s'approcher du couple. Cependant, Céline a gagné sa confiance en s'allongeant sur le sol et en lui parlant doucement. Le chat a commencé à se rapprocher et a finalement grimpé sur Céline pour plus de confort. “Elle ne voulait pas me quitter. Elle n'arrêtait pas de grimper sur moi (avec ses griffes) et de pleurer”, se souvient Céline. “À ce moment-là, nous savions que nous devions essayer de la ramener à la maison.”

Il n'y avait aucun moyen sûr de transporter le chaton jusqu'à la maison sur leurs vélos (le trajet était de plus de 30 kilomètres), alors Céline et Daniel ont décidé de rentrer à la maison et de récupérer leur voiture. Ils ont laissé le chaton dans la cachette où ils l'avaient trouvé pour la première fois, et espéraient qu'elle serait là à leur retour. Heureusement, lorsque le couple est revenu trois heures plus tard, le petit chat les attendait. Céline se souvient : “Dès que je suis sortie de la voiture et que je l'ai appelée, elle est sortie de sa cachette dans les fougères et est venue en courant vers moi.”

Une fois rentrés chez eux, le chaton, qui s'appelait alors Mini Kitty, s'est tout de suite installé. Céline révèle : “Elle a passé sa première soirée à donner à mon mari une séance de toilettage de remerciement.” Après une longue sieste et beaucoup de nourriture, elle est retournée pour plus de câlins. Et un an plus tard, Mini Kitty est toujours très affectueuse. “C'est une chatte adorable, très sympathique et enjouée, dit Céline. “Dès qu'elle nous entend nous lever, elle monte les escaliers pour nous saluer en ronronnant et en nous donnant un coup de tête.”

Non seulement Mini Kitty s'est liée avec ses humains, mais elle a aussi des frères et sœurs maintenant – un autre chat et un chien. Elle passe aussi souvent du temps à se blottir contre eux. Il est clair à quel point Mini Kitty est heureuse dans sa nouvelle maison, tout cela grâce à Céline et Daniel.

Découvrez des photos de Mini Kitty ci-dessous.

Alors que Céline et son mari Daniel faisaient du vélo près d'une forêt en Bretagne, en France, ils sont tombés sur un petit chaton, seul.

Le petit chat a commencé à les câliner et ne voulait pas les lâcher, alors ils ont décidé de la ramener à la maison. La voici deux mois plus tard !

