Ces Photos Animalières Jamais Vues Auparavant Révèlent La Beauté Fragile De La Nature

Le photographe sud-africain Chris Fallows a parcouru le monde pendant 30 ans pour documenter le règne animal. Des grands requins blancs aux éléphants africains, Fallows a photographié certains des animaux les plus majestueux de la planète. Avec sa collection The 11th Hour, il expose quelques-unes de ses meilleures images jamais vues auparavant. La collection capture la beauté de ces animaux tout en racontant les histoires des pressions environnementales auxquelles ils sont confrontés.

Une série de photographies de baleines est particulièrement importante pour Fallows, et elle sera visible lorsque The 11th Hour sera exposée à la prestigieuse Saatchi Gallery de Londres. Dans le cadre du The Start Art Fair, Fallows présentera ses œuvres à la galerie du 13 au 17 octobre 2021. Au centre de la collection se trouve Leviathan, une photographie mettant en valeur la beauté et la symétrie de la nageoire de baleine à bosse.

“Au lieu de capturer la baleine s’éloignant de la caméra, mon défi était de mettre le rorqual à bosse suffisamment à l’aise pour qu’il puisse non seulement nager directement vers moi, mais aussi à quelques mètres de moi avant d’élever son énorme nageoire caudale au-dessus de l’horizon, ce qui me permettrait de cadrer ma photo à partir d’un angle très bas et très large”, dit-il. “La baleine y est parvenue avec une symétrie exquise entre le vent et la mer, qui, couplée à des nuages troubles et à l’océan, a créé une œuvre que j’aurai du mal à battre. Ma quête est de ne produire que des œuvres qui dépassent ou côtoient les meilleures, et je pense que ce travail rend justice à l’énormité et à la sensibilité de ces gentils géants.”

Ce n’est que l'une des nombreuses histoires incroyables que Fallows raconte à travers ses images. En tant que photographe animalier, il a pu voir de ses propres yeux ce qui se passe dans le monde naturel. Et il estimait qu’il était de son devoir d’apporter ces histoires au public.

“J’ai vu ce qui reste, j’ai marché avec les derniers grands éléphants d’Afrique de l’Est, j’ai regardé les deux millions de gnous migrer à travers le Serengetti, et je me suis trouvé au milieu de plusieurs centaines de baleines à bosse se nourrissant tout autour de moi,” raconte Fallows à My Modern Met. “Tous ces spectacles incroyables persistent encore et nous devons faire tout ce qu’il faut pour les maintenir en vie. Avec la COP 26 qui arrive et le réchauffement climatique, la durabilité et la conservation de la biodiversité sont les mots d’ordre d’aujourd’hui. Il n’y a pas de meilleur moment pour souligner l’urgence de ce qui est en jeu et nous assurer que nous ne sommes pas une autre génération qui raconte à nos enfants ce qui existait mais a disparu”.

Ce qu’il a vécu, entre autres, c’est une journée au Zimbabwe, où un éléphant — une espèce souvent braconnée pour ses défenses — se prélasse sous un figuier tout aussi menacé, qui perd la bataille contre la scie. Il y a également ce point de vue unique sur un grand requin blanc, qui semble planer entre la terre et le ciel. Cette vision détendue du prédateur contrecarre le récit féroce dont le public est souvent nourri.

Les photographies, qui sont en vente en édition limitée, font partie du changement que Fallows souhaite voir dans le monde. “Les fonds récoltés par la vente de mes œuvres en édition limitée sont utilisés pour acheter des terres en Afrique pour la réhabilitation”, partage-t-il. “Je sais que si nous pouvons protéger l’habitat, nous avons toujours la possibilité de protéger la faune. Nous faisons également don de 10 % de toutes nos ventes à des organisations comme WildAid, Bush Life et le Zambezi Elephant Fund (ZEF), des organisations qui font une différence.”

The 11th Hour de Chris Fallows montre la faune du monde dans des environnements qui subissent également des changements majeurs.

Ces photos inédites seront exposées à la Saatchi Gallery de Londres pour le Start Art Fair.

My Modern Met a obtenu l'autorisation d'utiliser les photos de Chris Fallows.